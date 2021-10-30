https://ria.ru/20211030/sertifikaty-1757035984.html

В Минздраве назвали использование поддельных сертификатов самообманом

В Минздраве назвали использование поддельных сертификатов самообманом - РИА Новости, 30.10.2021

В Минздраве назвали использование поддельных сертификатов самообманом

Использование поддельных сертификатов о вакцинации – это обман самих себя, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев в ходе рабочей... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T20:21

2021-10-30T20:21

2021-10-30T20:21

распространение коронавируса

нижегородская область

владимир путин

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602632869_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_ec378e35dd52e492dcc8b722dfe82b6a.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 окт - РИА Новости. Использование поддельных сертификатов о вакцинации – это обман самих себя, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев в ходе рабочей поездки в Нижегородскую область.Ранее президент РФ Владимир Путин поручил министру здравоохранения России Михаилу Мурашко и его заместителям отправиться в регионы, где складывается наиболее критическая ситуация с коронавирусом, для оказания медикам помощи."Фальсификация документов, продажа поддельных QR-кодов является уголовным преступлением, и правоохранительным органам необходимо обращать огромное внимание на подобные факты, расследовать их и пресекать. Но самое главное, что должен понимать каждый: использование таких документов - это обман самих себя и тех, с кем общается человек, - его родных, близких, друзей и коллег", - приводит пресс-служба правительства Нижегородской области слова Глаголева.Он подчеркнул, что "отягчающим фактором является и то, что подобные правонарушения могут повлечь за собой смерть одного или более граждан или причинение ущерба здоровью, и тогда наказание предстоит по более "тяжелым" статьям УК РФ".Замминистра также отметил, что четвертая волна заболеваемости коронавирусом "достаточно серьезная", и все действующие сейчас ограничения введены прежде всего для защиты особенно уязвимых категорий – пожилых, пациентов с хроническими заболеваниями, которые переносят COVID-19 достаточно тяжело.По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Нижегородской области зафиксированы 190 428 случаев заболевания коронавирусом (из них 815 – за последние сутки), 170 866 человек выздоровели, 7 691 пациент скончался (42 – за последние сутки).

нижегородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нижегородская область, владимир путин, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии