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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211030/sertifikaty-1757035984.html
В Минздраве назвали использование поддельных сертификатов самообманом
В Минздраве назвали использование поддельных сертификатов самообманом - РИА Новости, 30.10.2021
В Минздраве назвали использование поддельных сертификатов самообманом
Использование поддельных сертификатов о вакцинации – это обман самих себя, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев в ходе рабочей... РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T20:21
2021-10-30T20:21
распространение коронавируса
нижегородская область
владимир путин
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 окт - РИА Новости. Использование поддельных сертификатов о вакцинации – это обман самих себя, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев в ходе рабочей поездки в Нижегородскую область.Ранее президент РФ Владимир Путин поручил министру здравоохранения России Михаилу Мурашко и его заместителям отправиться в регионы, где складывается наиболее критическая ситуация с коронавирусом, для оказания медикам помощи."Фальсификация документов, продажа поддельных QR-кодов является уголовным преступлением, и правоохранительным органам необходимо обращать огромное внимание на подобные факты, расследовать их и пресекать. Но самое главное, что должен понимать каждый: использование таких документов - это обман самих себя и тех, с кем общается человек, - его родных, близких, друзей и коллег", - приводит пресс-служба правительства Нижегородской области слова Глаголева.Он подчеркнул, что "отягчающим фактором является и то, что подобные правонарушения могут повлечь за собой смерть одного или более граждан или причинение ущерба здоровью, и тогда наказание предстоит по более "тяжелым" статьям УК РФ".Замминистра также отметил, что четвертая волна заболеваемости коронавирусом "достаточно серьезная", и все действующие сейчас ограничения введены прежде всего для защиты особенно уязвимых категорий – пожилых, пациентов с хроническими заболеваниями, которые переносят COVID-19 достаточно тяжело.По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Нижегородской области зафиксированы 190 428 случаев заболевания коронавирусом (из них 815 – за последние сутки), 170 866 человек выздоровели, 7 691 пациент скончался (42 – за последние сутки).
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нижегородская область, владимир путин, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
20:21 30.10.2021
 
В Минздраве назвали использование поддельных сертификатов самообманом

Замглавы Минздрава Глаголев назвал использование поддельных сертификатов самообманом

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПассажир получает сертификат международного образца о вакцинации от COVID-19 в аэропорту Домодедово
Пассажир получает сертификат международного образца о вакцинации от COVID-19 в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 окт - РИА Новости. Использование поддельных сертификатов о вакцинации – это обман самих себя, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев в ходе рабочей поездки в Нижегородскую область.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил министру здравоохранения России Михаилу Мурашко и его заместителям отправиться в регионы, где складывается наиболее критическая ситуация с коронавирусом, для оказания медикам помощи.
"Фальсификация документов, продажа поддельных QR-кодов является уголовным преступлением, и правоохранительным органам необходимо обращать огромное внимание на подобные факты, расследовать их и пресекать. Но самое главное, что должен понимать каждый: использование таких документов - это обман самих себя и тех, с кем общается человек, - его родных, близких, друзей и коллег", - приводит пресс-служба правительства Нижегородской области слова Глаголева.
Он подчеркнул, что "отягчающим фактором является и то, что подобные правонарушения могут повлечь за собой смерть одного или более граждан или причинение ущерба здоровью, и тогда наказание предстоит по более "тяжелым" статьям УК РФ".
Замминистра также отметил, что четвертая волна заболеваемости коронавирусом "достаточно серьезная", и все действующие сейчас ограничения введены прежде всего для защиты особенно уязвимых категорий – пожилых, пациентов с хроническими заболеваниями, которые переносят COVID-19 достаточно тяжело.
По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Нижегородской области зафиксированы 190 428 случаев заболевания коронавирусом (из них 815 – за последние сутки), 170 866 человек выздоровели, 7 691 пациент скончался (42 – за последние сутки).
 
Распространение коронавирусаНижегородская областьВладимир ПутинЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус в России
 
 
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