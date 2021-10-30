https://ria.ru/20211030/sammit-1756999885.html

Путин назвал направления, по которым позиции России и стран G20 совпадают

Путин назвал направления, по которым позиции России и стран G20 совпадают - РИА Новости, 30.10.2021

Путин назвал направления, по которым позиции России и стран G20 совпадают

Президент РФ Владимир Путин заявил, что позиция России во многом совпадает со странами G20 по поводу глобального здравоохранения и развития экономики. РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T14:07

2021-10-30T14:07

2021-10-30T14:18

в мире

владимир путин

большая двадцатка

россия

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что позиция России во многом совпадает со странами G20 по поводу глобального здравоохранения и развития экономики."Позволю себе высказаться по темам, которые были вынесены Италией для обсуждения сегодня: мировая экономика, глобальное здравоохранение. И должен сразу сказать, что это во многом соответствует тому, чем мы все занимаемся, и позиции России, как я понял, из предыдущих выступлений, во многом совпадает с тем, что было здесь сказано коллегами", - сказал он в ходе выступления на саммите G20.Президент отметил, что в прошлом году на фоне глубокого кризиса, вызванного пандемией, экономические власти государств G20 и других стран приняли решение о значительном увеличении бюджетных дефицитов, что во многом позволило запустить восстановление глобальной экономики. Однако такие экстраординарные меры, сопровождающиеся покупкой ценных бумаг Центральными банками, должны носить ограниченный характер во времени, добавил Путин.

https://ria.ru/20211030/forum-1756635930.html

россия

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в мире, владимир путин, большая двадцатка, россия