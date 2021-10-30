https://ria.ru/20211030/ryba-1756962821.html

Как правильно покупать рыбу

Россиянам напомнили правила покупки рыбы - РИА Новости, 30.10.2021

Как правильно покупать рыбу

Гораздо больше шансов купить качественную рыбу у вас будет в сертифицированном магазине, однако и там стоит тщательно проверять продукт, рассказала агентству... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T01:16

2021-10-30T01:16

2021-10-30T01:16

общество

магазин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742202861_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9889eecc5faa9cb1b57dc39b0727856e.jpg

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Гораздо больше шансов купить качественную рыбу у вас будет в сертифицированном магазине, однако и там стоит тщательно проверять продукт, рассказала агентству "Прайм" начальник лаборатории ООО "Русский рыбный мир" Светлана Строева.Так, отмечает она, не стоит забывать о возможности покупателя запросить документы, свидетельствующие о качестве, безопасности и легальности происхождения продукции.Внимание также нужно обращать на срок годности, условия содержания продукта, его запах. Рыба должна быть целостной (без оторванных плавников, хвостов), не должна иметь окислений жира, а также пятен или налета на чешуе, подчеркнула эксперт.

https://radiosputnik.ria.ru/20210928/ryba-1752014941.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, магазин, россия