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Как правильно покупать рыбу
Россиянам напомнили правила покупки рыбы - РИА Новости, 30.10.2021
Как правильно покупать рыбу
Гораздо больше шансов купить качественную рыбу у вас будет в сертифицированном магазине, однако и там стоит тщательно проверять продукт, рассказала агентству... РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T01:16
2021-10-30T01:16
2021-10-30T01:16
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Гораздо больше шансов купить качественную рыбу у вас будет в сертифицированном магазине, однако и там стоит тщательно проверять продукт, рассказала агентству "Прайм" начальник лаборатории ООО "Русский рыбный мир" Светлана Строева.Так, отмечает она, не стоит забывать о возможности покупателя запросить документы, свидетельствующие о качестве, безопасности и легальности происхождения продукции.Внимание также нужно обращать на срок годности, условия содержания продукта, его запах. Рыба должна быть целостной (без оторванных плавников, хвостов), не должна иметь окислений жира, а также пятен или налета на чешуе, подчеркнула эксперт.
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общество, магазин, россия
Россиянам напомнили правила покупки рыбы
Эксперт Строева посоветовала россиянам покупать рыбу в сертифицированном магазине