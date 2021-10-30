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https://ria.ru/20211030/rezhim-1756960699.html
В России начался режим нерабочих дней
В России начался режим нерабочих дней - РИА Новости, 30.10.2021
В России начался режим нерабочих дней
Режим нерабочих дней начинает действовать по всей России из-за сложной ситуации с коронавирусом. РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T00:10
2021-10-30T00:28
распространение коронавируса
общество
владимир путин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Режим нерабочих дней начинает действовать по всей России из-за сложной ситуации с коронавирусом.Президент Владимир Путин подписал ранее указ, установив нерабочие дни на всей территории России с 30 октября по 7 ноября 2021 года с сохранением зарплаты. При этом главы регионов, исходя из ситуации на местах, вправе установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября, но также с сохранением за работниками заработной платы. В частности, в Москве и Подмосковье режим нерабочих дней действует с 28 октября.Российские школы по рекомендации министерства просвещения на время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября уходят на каникулы, а вузам министерство науки и высшего образования разрешило перевести студентов на дистанционное обучение. Колледжи могут уйти в этот период на каникулы при условии сохранения полноты образовательного процесса, обеспечив корректировку дальнейшего учебного плана.С предложением ввести в стране нерабочие дни в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и недостаточными темпами вакцинации обратилась ранее к президенту вице-премьер Татьяна Голикова.Позднее Голикова обратилась к россиянам с просьбой воздержаться от путешествий в период нерабочих дней, Она обратила внимание на ухудшение эпидемиологической ситуации в ряде регионов, а также на высокую нагрузку, с которой работает система здравоохранения в России.Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду, что режим нерабочих дней поможет сбить волну заболеваемости COVID-19.
https://ria.ru/20211029/rabota-1756915543.html
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общество, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
00:10 30.10.2021 (обновлено: 00:28 30.10.2021)
 
В России начался режим нерабочих дней

В России начал действовать режим нерабочих дней

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЛюди в защитной маске на улице в Москве
Люди в защитной маске на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Режим нерабочих дней начинает действовать по всей России из-за сложной ситуации с коронавирусом.
Президент Владимир Путин подписал ранее указ, установив нерабочие дни на всей территории России с 30 октября по 7 ноября 2021 года с сохранением зарплаты. При этом главы регионов, исходя из ситуации на местах, вправе установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября, но также с сохранением за работниками заработной платы. В частности, в Москве и Подмосковье режим нерабочих дней действует с 28 октября.
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Российские школы по рекомендации министерства просвещения на время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября уходят на каникулы, а вузам министерство науки и высшего образования разрешило перевести студентов на дистанционное обучение. Колледжи могут уйти в этот период на каникулы при условии сохранения полноты образовательного процесса, обеспечив корректировку дальнейшего учебного плана.
С предложением ввести в стране нерабочие дни в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и недостаточными темпами вакцинации обратилась ранее к президенту вице-премьер Татьяна Голикова.
Позднее Голикова обратилась к россиянам с просьбой воздержаться от путешествий в период нерабочих дней, Она обратила внимание на ухудшение эпидемиологической ситуации в ряде регионов, а также на высокую нагрузку, с которой работает система здравоохранения в России.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду, что режим нерабочих дней поможет сбить волну заболеваемости COVID-19.
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