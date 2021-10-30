https://ria.ru/20211030/rezhim-1756960699.html

В России начался режим нерабочих дней

В России начался режим нерабочих дней - РИА Новости, 30.10.2021

В России начался режим нерабочих дней

Режим нерабочих дней начинает действовать по всей России из-за сложной ситуации с коронавирусом. РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T00:10

2021-10-30T00:10

2021-10-30T00:28

распространение коронавируса

общество

владимир путин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Режим нерабочих дней начинает действовать по всей России из-за сложной ситуации с коронавирусом.Президент Владимир Путин подписал ранее указ, установив нерабочие дни на всей территории России с 30 октября по 7 ноября 2021 года с сохранением зарплаты. При этом главы регионов, исходя из ситуации на местах, вправе установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября, но также с сохранением за работниками заработной платы. В частности, в Москве и Подмосковье режим нерабочих дней действует с 28 октября.Российские школы по рекомендации министерства просвещения на время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября уходят на каникулы, а вузам министерство науки и высшего образования разрешило перевести студентов на дистанционное обучение. Колледжи могут уйти в этот период на каникулы при условии сохранения полноты образовательного процесса, обеспечив корректировку дальнейшего учебного плана.С предложением ввести в стране нерабочие дни в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и недостаточными темпами вакцинации обратилась ранее к президенту вице-премьер Татьяна Голикова.Позднее Голикова обратилась к россиянам с просьбой воздержаться от путешествий в период нерабочих дней, Она обратила внимание на ухудшение эпидемиологической ситуации в ряде регионов, а также на высокую нагрузку, с которой работает система здравоохранения в России.Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду, что режим нерабочих дней поможет сбить волну заболеваемости COVID-19.

https://ria.ru/20211029/rabota-1756915543.html

https://ria.ru/20211028/transport-1756771901.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии