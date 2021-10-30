https://ria.ru/20211030/restorany-1757025123.html
В Ростовской области приостановят работу кафе и рестораны
В Ростовской области приостановят работу кафе и рестораны - РИА Новости, 30.10.2021
В Ростовской области приостановят работу кафе и рестораны
Работа предприятий общественного питания в Ростовской области будет приостановлена с 1 по 7 ноября из-за сложной эпидобстановки по коронавирусу, сообщает... РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T18:22
2021-10-30T18:22
2021-10-30T18:31
распространение коронавируса
ростовская область
коронавирус в россии
общество
здоровье - общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 окт - РИА Новости. Работа предприятий общественного питания в Ростовской области будет приостановлена с 1 по 7 ноября из-за сложной эпидобстановки по коронавирусу, сообщает правительство региона.Постановление о дополнительных ограничениях с 1 по 7 ноября подписал первый заместитель губернатора области Игорь Гуськов."С понедельника по воскресенье включительно на территории региона приостанавливается работа предприятий общественного питания", - говорится в сообщении. Исключение составляют те компании, которые будут принимать заказы дистанционно, работать навынос и осуществлять доставку заказов.Кроме того, столовые, бары, рестораны и кафе, расположенные на территории гостиниц, так же могут продолжить свою деятельность, но при условии доставки готовых блюд в номера или работы навынос. Вместе с тем могут продолжить работу и предприятия, расположенные на территории одной организации и обслуживающие только сотрудников этой компании.Вводимые ограничения не распространяются на предприятия общественного питания, расположенные на территории аэропорта "Платов".
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РИА Новости
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РИА Новости
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ростовская область, коронавирус в россии, общество, здоровье - общество
18:22 30.10.2021 (обновлено: 18:31 30.10.2021)
В Ростовской области приостановят работу кафе и рестораны
В Ростовской области с 1 по 7 ноября приостановят работу кафе и рестораны
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 окт - РИА Новости.
Работа предприятий общественного питания в Ростовской области
будет приостановлена с 1 по 7 ноября из-за сложной эпидобстановки по коронавирусу, сообщает правительство региона.
Постановление о дополнительных ограничениях с 1 по 7 ноября подписал первый заместитель губернатора области Игорь Гуськов
.
"С понедельника по воскресенье включительно на территории региона приостанавливается работа предприятий общественного питания", - говорится в сообщении. Исключение составляют те компании, которые будут принимать заказы дистанционно, работать навынос и осуществлять доставку заказов.
Кроме того, столовые, бары, рестораны и кафе, расположенные на территории гостиниц, так же могут продолжить свою деятельность, но при условии доставки готовых блюд в номера или работы навынос. Вместе с тем могут продолжить работу и предприятия, расположенные на территории одной организации и обслуживающие только сотрудников этой компании.
Вводимые ограничения не распространяются на предприятия общественного питания, расположенные на территории аэропорта "Платов".