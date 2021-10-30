https://ria.ru/20211030/regnum-1757042706.html

Гендиректор "Регнума" подтвердила блокировку сайта в Белоруссии

Гендиректор "Регнума" подтвердила блокировку сайта в Белоруссии - РИА Новости, 30.10.2021

Гендиректор "Регнума" подтвердила блокировку сайта в Белоруссии

Гендиректор российского информационного агентства "Регнум" Юлия Крижанская подтвердила информацию об ограничении доступа к сайту агентства в Белоруссии. РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T21:40

2021-10-30T21:40

2021-10-30T21:40

белоруссия

минск

россия

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Гендиректор российского информационного агентства "Регнум" Юлия Крижанская подтвердила информацию об ограничении доступа к сайту агентства в Белоруссии.Ранее доступ к ресурсу был ограничен во исполнение решения министерства информации Республики Беларусь, принятого на основании закона о СМИ.По ее словам, что делать дальше - "будут думать".В декабре 2016 года в Минске были арестованы два автора "Регнума" Юрий Павловец и Дмитрий Алимкин и корреспондент агентства Сергей Шиптенко. Им предъявили обвинения в разжигании межнациональной розни. Редакция тогда "Регнума" связала преследования своих сотрудников с их "принципиальной позицией против фактического сотрудничества властей Белоруссии с шовинистической, русофобской и неонацистской частью белорусской оппозиции".Позже в отношении Юрия Павловца и Сергея Шиптенко возбудили еще дела за незаконную предпринимательскую деятельность. В феврале 2018 года Минский городской суд приговорил Юрия Павловца, Сергея Шиптенко и Дмитрия Алимкина к пяти годам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на три года. Они были признаны виновными в разжигании национальной вражды. При этом журналисты были освобождены из-под стражи под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Обвиняемые свою вину не признали. Позже все они обжаловали приговор. Верховный суд Белоруссии 14 июня 2018 года оставил его в силе.

https://ria.ru/20161223/1484378596.html

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белоруссия, минск, россия