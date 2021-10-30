https://ria.ru/20211030/putin-1757003080.html
Путин призвал ускорить вопрос признания странами вакцин от коронавируса
Путин призвал ускорить вопрос признания странами вакцин от коронавируса - РИА Новости, 30.10.2021
Путин призвал ускорить вопрос признания странами вакцин от коронавируса
Президент России Владимир Путин предложил странам G20 в кратчайшие сроки проработать вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19. Об этом... РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T14:39
2021-10-30T14:39
2021-10-30T22:03
общество
владимир путин
большая двадцатка
воз
здоровье - общество
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил странам G20 в кратчайшие сроки проработать вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19. Об этом он заявил, выступая в формате видеоконференции на саммите организации.Кроме того, по словам российского лидера, сейчас остро стоит вопрос о том, чтобы Всемирная организация здравоохранения ускорила процесс преквалификации (оценки качества безопасности и эффективности) новых вакцин и препаратов."Уверен, чем быстрее это будет сделано, тем легче будет возобновить глобальную деловую и, в том числе наиболее пострадавшую туристическую активность", — сказал Путин.Он также отметил, что коронавирус непрерывно мутирует, поэтому требуется выработать и механизмы системного и оперативного обновления вакцин.Президент обратил внимание и на то, что некоторые нуждающиеся страны до сих пор не могут получить доступ к вакцинам от COVID-19 и другим жизненно важным ресурсам.Российский лидер уже не раз говорил о необходимости взаимного признания вакцин и предупреждал о том, что политизация борьбы с пандемией будет иметь катастрофические последствия. По его словам, несмотря на масштабы вакцинации в развитых странах, вирус будет постоянно возвращаться из государств с низким уровнем иммунизации.В России признаны сертификаты о вакцинации отечественными препаратами "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник Лайт". Вакцины линейки "Спутник" разрешены также в нескольких десятках стран.При этом, например, в Евросоюзе (за исключением Венгрии) их применять нельзя, там на рынке представлены только Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Janssen/Jhonson&Jhonson. В США в основном прививают Pfizer/BioNTech. В Китае тоже свои разработки: Sinopharm, BBIBP-CorV, CoronaVac, Convidicea.
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РИА Новости
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Путин призвал ускорить вопрос признания странами вакцин от коронавируса
Президент России Владимир Путин предложил странам G20 в кратчайшие сроки проработать вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19. Об этом он заявил, выступая в формате видеоконференции на саммите организации.
2021-10-30T14:39
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PT0M56S
РИА Новости
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общество, владимир путин, большая двадцатка, воз, здоровье - общество, россия
14:39 30.10.2021 (обновлено: 22:03 30.10.2021)
Путин призвал ускорить вопрос признания странами вакцин от коронавируса
Владимир Путин призвал G20 ускорить вопрос взаимного признания вакцин от коронавируса
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
предложил странам G20
в кратчайшие сроки проработать вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19. Об этом он заявил, выступая в формате видеоконференции на саммите организации.
Кроме того, по словам российского лидера, сейчас остро стоит вопрос о том, чтобы Всемирная организация здравоохранения ускорила процесс преквалификации (оценки качества безопасности и эффективности) новых вакцин и препаратов.
"Уверен, чем быстрее это будет сделано, тем легче будет возобновить глобальную деловую и, в том числе наиболее пострадавшую туристическую активность", — сказал Путин.
Он также отметил, что коронавирус непрерывно мутирует, поэтому требуется выработать и механизмы системного и оперативного обновления вакцин.
Президент обратил внимание и на то, что некоторые нуждающиеся страны до сих пор не могут получить доступ к вакцинам от COVID-19 и другим жизненно важным ресурсам.
"Это происходит в том числе из-за недобросовестной, я считаю, конкуренции, протекционизма, неготовности ряда государств, в том числе государств Двадцатки, к взаимному признанию вакцин и вакцинных сертификатов", — заключил он.
Российский лидер уже не раз говорил о необходимости взаимного признания вакцин и предупреждал о том, что политизация борьбы с пандемией будет иметь катастрофические последствия. По его словам, несмотря на масштабы вакцинации в развитых странах, вирус будет постоянно возвращаться из государств с низким уровнем иммунизации.
В России признаны сертификаты о вакцинации отечественными препаратами "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник Лайт". Вакцины линейки "Спутник" разрешены также в нескольких десятках стран.
При этом, например, в Евросоюзе
(за исключением Венгрии
) их применять нельзя, там на рынке представлены только Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Janssen/Jhonson&Jhonson. В США в основном прививают Pfizer/BioNTech. В Китае
тоже свои разработки: Sinopharm, BBIBP-CorV, CoronaVac, Convidicea.