https://ria.ru/20211030/primore-1757035674.html

Лжетеррорист сообщил об угрозе в Приморье, чтобы проверить работу оперслужб

Лжетеррорист сообщил об угрозе в Приморье, чтобы проверить работу оперслужб - РИА Новости, 30.10.2021

Лжетеррорист сообщил об угрозе в Приморье, чтобы проверить работу оперслужб

Полиция задержала ранее судимого приморца, сообщившего о ложной угрозе в образовательном учреждении города Партизанска, возбуждено уголовное дело, сообщает... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T20:16

2021-10-30T20:16

2021-10-30T20:16

происшествия

партизанск

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 30 окт – РИА Новости. Полиция задержала ранее судимого приморца, сообщившего о ложной угрозе в образовательном учреждении города Партизанска, возбуждено уголовное дело, сообщает управление МВД РФ по региону.По информации ведомства, сообщение об угрозе одному из общеобразовательных учреждений Партизанска поступило в дежурную часть. Полиция провела проверку: предметов, представляющих опасность, не обнаружено. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого, им оказался ранее судимый 33-летний местный житель."Полиция задержала жителя Партизанска, сообщившего об угрозе одному из общеобразовательных учреждений. В отделе полиции мужчина признался, что совершил звонок в состоянии алкогольного опьянения, желая проверить реакцию оперативных служб", - говорится в сообщении.В полиции уточнили, что возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Фигуранту может грозить до пяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20190123/1549749881.html

партизанск

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, партизанск, россия