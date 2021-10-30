https://ria.ru/20211030/posol-1756961335.html

Бахрейн потребовал от посла Ливана покинуть страну

Бахрейн потребовал от посла Ливана покинуть страну - РИА Новости, 30.10.2021

Бахрейн потребовал от посла Ливана покинуть страну

Бахрейн потребовал от посла Ливана покинуть страну в течение 48 часов на фоне обострения отношений между Ливаном и странами Персидского залива из-за критики... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T00:17

2021-10-30T00:17

2021-10-30T00:17

в мире

бахрейн

йемен

персидский залив

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ДОХА, 30 окт - РИА Новости. Бахрейн потребовал от посла Ливана покинуть страну в течение 48 часов на фоне обострения отношений между Ливаном и странами Персидского залива из-за критики ливанским министром информации политики коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене, говорится в заявлении МИД Бахрейна в Twitter."Послу Ливана в Бахрейне надлежит в течение 48 часов покинуть страну в знак протеста против серии недавних неприемлемых высказываний ливанских официальных лиц. Это решение не касается проживающих в стране на постоянной основе братьев-ливанцев", - отмечается в заявлении МИД.Саудовская Аравия в пятницу отозвала своего посла в Ливане и потребовала, чтобы ливанский посол в стране покинул королевство в течение 48 часов. Министерство иностранных дел Саудовской Аравии также объявило о немедленном прекращении импорта из Ливана.

https://ria.ru/20211030/zasedanie-1756960549.html

бахрейн

йемен

персидский залив

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в мире, бахрейн, йемен, персидский залив