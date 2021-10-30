https://ria.ru/20211030/posol-1756961335.html
Бахрейн потребовал от посла Ливана покинуть страну
Бахрейн потребовал от посла Ливана покинуть страну - РИА Новости, 30.10.2021
Бахрейн потребовал от посла Ливана покинуть страну
Бахрейн потребовал от посла Ливана покинуть страну в течение 48 часов на фоне обострения отношений между Ливаном и странами Персидского залива из-за критики... РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T00:17
2021-10-30T00:17
2021-10-30T00:17
в мире
бахрейн
йемен
персидский залив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106708/98/1067089839_0:38:725:446_1920x0_80_0_0_7520474b12f8e634b6a41bd975bb93ff.jpg
ДОХА, 30 окт - РИА Новости. Бахрейн потребовал от посла Ливана покинуть страну в течение 48 часов на фоне обострения отношений между Ливаном и странами Персидского залива из-за критики ливанским министром информации политики коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене, говорится в заявлении МИД Бахрейна в Twitter."Послу Ливана в Бахрейне надлежит в течение 48 часов покинуть страну в знак протеста против серии недавних неприемлемых высказываний ливанских официальных лиц. Это решение не касается проживающих в стране на постоянной основе братьев-ливанцев", - отмечается в заявлении МИД.Саудовская Аравия в пятницу отозвала своего посла в Ливане и потребовала, чтобы ливанский посол в стране покинул королевство в течение 48 часов. Министерство иностранных дел Саудовской Аравии также объявило о немедленном прекращении импорта из Ливана.
https://ria.ru/20211030/zasedanie-1756960549.html
бахрейн
йемен
персидский залив
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106708/98/1067089839_41:0:685:483_1920x0_80_0_0_79cf2dbff68aa671ee7a9fffe971b8f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бахрейн, йемен, персидский залив
Бахрейн потребовал от посла Ливана покинуть страну
Бахрейн потребовал от посла Ливана покинуть страну в течение 48 часов