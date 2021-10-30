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Правительство приняло проект о выделении дополнительных средств регионам
Правительство приняло проект о выделении дополнительных средств регионам - РИА Новости, 30.10.2021
Правительство приняло проект о выделении дополнительных средств регионам
Правительство России приняло проект распоряжения о выделении дополнительных средств регионам для социальной помощи отдельным категориям граждан, сообщается на... РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T14:52
2021-10-30T14:52
2021-10-30T14:52
правительство рф
россия
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Правительство России приняло проект распоряжения о выделении дополнительных средств регионам для социальной помощи отдельным категориям граждан, сообщается на сайте кабмина.Ранее сообщалось, что один из вопросов для обсуждения на заседании кабмина в четверг значился как "О выделении Минтруду РФ в 2021 году из резервного фонда правительства РФ бюджетных ассигнований для предоставления межбюджетного трансферта бюджетам субъектов РФ в целях дософинансирования расходов, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан".Отмечалось, что проект распоряжения направлен на выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан, а также на увеличение доли граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) увеличился (превысил величину прожиточного минимума, установленную в субъекте РФ) по окончании срока действия социального контракта.
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правительство рф, россия
Правительство приняло проект о выделении дополнительных средств регионам
Регионы получат дополнительные средства для социальной помощи гражданам
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости.
Правительство России
приняло проект распоряжения о выделении дополнительных средств регионам для социальной помощи отдельным категориям граждан, сообщается на сайте
кабмина.
"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что один из вопросов для обсуждения на заседании кабмина в четверг значился как "О выделении Минтруду РФ в 2021 году из резервного фонда правительства РФ бюджетных ассигнований для предоставления межбюджетного трансферта бюджетам субъектов РФ в целях дософинансирования расходов, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан".
Отмечалось, что проект распоряжения направлен на выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан, а также на увеличение доли граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) увеличился (превысил величину прожиточного минимума, установленную в субъекте РФ) по окончании срока действия социального контракта.