https://ria.ru/20211030/polsha-1757015205.html

МИД Украины ответил на обвинения Польши в "дискриминации" поляков

МИД Украины ответил на обвинения Польши в "дискриминации" поляков - РИА Новости, 30.10.2021

МИД Украины ответил на обвинения Польши в "дискриминации" поляков

Министерство иностранных дел Украины отвергает обвинения Польши в якобы дискриминации поляков и считает, что такие утверждения являются некорректными, заявил... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T16:56

2021-10-30T16:56

2021-10-30T16:56

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олег николенко

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КИЕВ, 30 окт – РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины отвергает обвинения Польши в якобы дискриминации поляков и считает, что такие утверждения являются некорректными, заявил пресс-секретарь ведомства Олег Николенко.Ранее украинские СМИ сообщили, что замминистра иностранных дел Польши Шимон Шинковский заявил о том, что на Украине подвергаются дискриминации поляки."Категорически отвергаем утверждения заместителя министра иностранных дел Польши Шимона Шинковского вель Сенка о якобы дискриминации поляков на Украине", - цитирует Николенко агентство "РБК-Украина".По его словам, использование Польшей подобных утверждений относительно положения польского сообщества на Украине является по меньшей мере некорректным, вводит в заблуждение и не отражает реальное состояние дружественных и партнерских отношений стран."Удивлены, что это заявление прозвучало на следующий день после успешного заседания в Варшаве консультационной комиссии по вопросам удовлетворения образовательных потребностей представителей украинского меньшинства в Польше и польского меньшинства на Украине. Комиссия подтвердила взаимопонимание и обоюдную открытость к конструктивному диалогу", - сказал Николенко.В МИД также призвали польскую сторону воздерживаться от "политических оценок, которые диссонируют с реальными намерениями и шагами сторон" для укрепления партнерства Украины и Польши в различных сферах.

https://ria.ru/20211024/banderovtsy-1755783578.html

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в мире, украина, варшава, польша, мид украины, олег николенко