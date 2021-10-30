https://ria.ru/20211030/polsha-1756965409.html

Немцы решили избавиться от Польши

Немцы потребовали исключить Польшу из Евросоюза - РИА Новости, 30.10.2021

Немцы решили избавиться от Польши

Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал материал, посвященный высказыванию генерального прокурора и министра юстиции Польши Збигнева Зебро о том, что Варшава не РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T02:06

2021-10-30T02:06

2021-10-30T02:11

в мире

варшава

венгрия

германия

евросоюз

еврокомиссия

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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал материал, посвященный высказыванию генерального прокурора и министра юстиции Польши Збигнева Зебро о том, что Варшава не должна тратить "ни злотого" на штрафы, наложенные ранее Европейским судом.В среду Суд Европейского союза наложил на Польшу штраф в размере миллиона евро в день до ликвидации дисциплинарной палаты Верховного суда. Ранее тот же суд наложил на Польшу штраф в размере 0,5 миллиона евро в день за отказ от прекращения эксплуатации угольной шахты Туров на границе с Чехией. В Польше раскритиковали действия Брюсселя. Так, заместитель министра юстиции страны Себастьян Калета назвал решение ЕС узурпацией и шантажом.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Если эта страна и Венгрия останутся в ЕС, это взорвет его. Необходимо найти решение, чтобы избавиться от этих стран. Я не вижу другого решения - как некоторые уже упоминали здесь - кроме создания нового ЕС с оговоркой о возможности исключения из него. Наверное, все захотят туда вернуться. Но не обязательно брать их всех", - заявил пользователь Ulrich."Польше нет места в Евросоюзе - пора этой стране покинуть ЕС", - выразил мнение Broko."Каждый день, когда Польша не платит, не выплачивает деньги и ЕС. Посмотрим, как долго это сможет продолжаться", - предложил Golden_Feta."Учитывая суммы, которые Польша получает от ЕС каждый год, эти "штрафы" - пшик, о котором вряд ли стоит упоминать. ЕС должен перекрыть денежный кран в Польшу, пока польское правительство считает, что правила ЕС к ним не применяются", - призвалHenning."Такие друзья нам не нужны. Больше никаких денег в Польшу", - заявил другой пользователь."Это уже смешно. Польское правительство не считается с правилами ЕС, но все же настаивает на "коронавирусных" выплатах. Что дальше?" – задался вопросом Dominicus_MUC."Поляки должны платить не злотыми, а евро. Но серьезно: возникает ощущение, что поляки больше хотят быть вне ЕС. И что все их разговоры и действия - всего лишь предвестники выхода из Евросоюза. Добровольно вступив в ЕС, они сами подчинились определенным правилам. Это включает в себя признание институтов ЕС, таких как Европейский суд. Они заключили международные договоры. Либо вы придерживаетесь этого, либо вы последовательны и покидаете ЕС", - подытожил GFuchs.В июле Суд ЕС потребовал немедленно прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. По мнению ЕК, деятельность дисциплинарной палаты, которая может принимать решения по профессиональной деятельности судей, угрожает их независимости и беспристрастности. В свою очередь КС Польши не счел обязательным для исполнения решение суда ЕС. Тем не менее, Польша в ответ на претензии ЕК о верховенстве права согласилась приостановить работу дисциплинарной палаты Конституционного суда. Однако Еврокомиссия полагает, что Польша в полной мере решение суда не выполнила и продолжила действия, которые могут угрожать независимости судебной системы. Еврокомиссия обратилась в Суд Евросоюза для финансовых санкций против Варшавы.

https://ria.ru/20211029/demokratiya-1756859980.html

https://ria.ru/20211029/polsha-1756863288.html

https://ria.ru/20211029/evropa-1756667491.html

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в мире, варшава, венгрия, германия, евросоюз, еврокомиссия