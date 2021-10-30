https://ria.ru/20211030/pogoda-1756979482.html
Синоптик рассказал о погоде в субботу
Синоптик рассказал о погоде в субботу - РИА Новости, 30.10.2021
Синоптик рассказал о погоде в субботу
Температура в Москве в субботу поднимется до 12-14 градусов, осадков не ожидается, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T10:12
2021-10-30T10:12
2021-10-30T10:12
общество
москва
михаил леус
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Температура в Москве в субботу поднимется до 12-14 градусов, осадков не ожидается, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня на погоду столичного региона будет оказывать влияние гребень антициклона. Ожидается переменная облачность без осадков, максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 12-14 градусов, по области ожидается от плюс 10 до 15 градусов тепла. Ветер юго-западный, его скорость составит от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давлением будет выше нормы, в течение дня показания барометров будут меняться мало, они составят 754 миллиметра ртутного столба", - рассказал Леус.
https://ria.ru/20211030/immunitet-1756966812.html
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общество, москва, михаил леус
Синоптик рассказал о погоде в субботу
Синоптик Леус: температура в Москве в субботу поднимется до 12-14 градусов