https://ria.ru/20211030/pogoda-1756979482.html

Синоптик рассказал о погоде в субботу

Синоптик рассказал о погоде в субботу - РИА Новости, 30.10.2021

Синоптик рассказал о погоде в субботу

Температура в Москве в субботу поднимется до 12-14 градусов, осадков не ожидается, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T10:12

2021-10-30T10:12

2021-10-30T10:12

общество

москва

михаил леус

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Температура в Москве в субботу поднимется до 12-14 градусов, осадков не ожидается, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня на погоду столичного региона будет оказывать влияние гребень антициклона. Ожидается переменная облачность без осадков, максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 12-14 градусов, по области ожидается от плюс 10 до 15 градусов тепла. Ветер юго-западный, его скорость составит от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давлением будет выше нормы, в течение дня показания барометров будут меняться мало, они составят 754 миллиметра ртутного столба", - рассказал Леус.

https://ria.ru/20211030/immunitet-1756966812.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, михаил леус