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Глава Евросовета призвал готовиться к следующим пандемиям, сообщил источник
Глава Евросовета призвал готовиться к следующим пандемиям, сообщил источник - РИА Новости, 30.10.2021
Глава Евросовета призвал готовиться к следующим пандемиям, сообщил источник
Глава Евросовета Шарль Мишель на первой рабочей сессии саммита G20 призвал готовиться к следующим пандемиям, рассказал журналистам источник в ЕС. РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T14:54
2021-10-30T14:54
2021-10-30T14:54
распространение коронавируса
в мире
большая двадцатка
шарль мишель
евросовет
коронавирус covid-19
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БРЮССЕЛЬ, 30 окт - РИА Новости, Мария Князева. Глава Евросовета Шарль Мишель на первой рабочей сессии саммита G20 призвал готовиться к следующим пандемиям, рассказал журналистам источник в ЕС."Мы должны подготовиться к будущим пандемиям. Широко поддерживаемый договор о пандемиях позволит нам укрепить международное сотрудничество: лучший обмен информацией, лучшее обнаружение пандемий и рамки для поиска соответствующих решений", - передал он слова Мишеля.Глава Евросовета коснулся и темы вакцин от коронавируса. По его мнению, у стран G20 есть моральное обязательство, а также коллективный экономический интерес в вопросе распространения этих препаратов по миру. Он отметил, что важно поддерживать развитие фармацевтического потенциала и производства вакцин в Африке, а также необходимо продолжать помогать странам, сталкивающимся с экономическими проблемами.
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, большая двадцатка, шарль мишель, евросовет, коронавирус covid-19
Глава Евросовета призвал готовиться к следующим пандемиям, сообщил источник
Источник: глава Евросовета Мишель на G20 призвал готовиться к следующим пандемиям