https://ria.ru/20211030/pandemiya-1757004608.html

Глава Евросовета призвал готовиться к следующим пандемиям, сообщил источник

Глава Евросовета призвал готовиться к следующим пандемиям, сообщил источник - РИА Новости, 30.10.2021

Глава Евросовета призвал готовиться к следующим пандемиям, сообщил источник

Глава Евросовета Шарль Мишель на первой рабочей сессии саммита G20 призвал готовиться к следующим пандемиям, рассказал журналистам источник в ЕС. РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T14:54

2021-10-30T14:54

2021-10-30T14:54

распространение коронавируса

в мире

большая двадцатка

шарль мишель

евросовет

коронавирус covid-19

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БРЮССЕЛЬ, 30 окт - РИА Новости, Мария Князева. Глава Евросовета Шарль Мишель на первой рабочей сессии саммита G20 призвал готовиться к следующим пандемиям, рассказал журналистам источник в ЕС."Мы должны подготовиться к будущим пандемиям. Широко поддерживаемый договор о пандемиях позволит нам укрепить международное сотрудничество: лучший обмен информацией, лучшее обнаружение пандемий и рамки для поиска соответствующих решений", - передал он слова Мишеля.Глава Евросовета коснулся и темы вакцин от коронавируса. По его мнению, у стран G20 есть моральное обязательство, а также коллективный экономический интерес в вопросе распространения этих препаратов по миру. Он отметил, что важно поддерживать развитие фармацевтического потенциала и производства вакцин в Африке, а также необходимо продолжать помогать странам, сталкивающимся с экономическими проблемами.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, большая двадцатка, шарль мишель, евросовет, коронавирус covid-19