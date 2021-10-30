https://ria.ru/20211030/otravlenie-1757050335.html
Родственник сообщил о массовом отравлении российских туристов в Хургаде
Родственник сообщил о массовом отравлении российских туристов в Хургаде - РИА Новости, 31.10.2021
Родственник сообщил о массовом отравлении российских туристов в Хургаде
В Хургаде госпитализировали почти 30 человек, включая детей, после отравления в одном из отелей, сообщил РИА Новости житель Татарстана Азат Сабиров, у которого... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-30T23:46
2021-10-30T23:46
2021-10-31T00:42
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КАЗАНЬ, 31 окт — РИА Новости. В Хургаде госпитализировали почти 30 человек, включая детей, после отравления в одном из отелей, сообщил РИА Новости житель Татарстана Азат Сабиров, у которого в этот город отправились на отдых родственники.По его информации, среди постояльцев отеля AMC Royal Hotel, кто почувствовал недомогание и был госпитализирован, — в основном дети от двух лет. Им стало плохо преимущественно минувшей ночью, с утра в субботу постояльцев отеля начали госпитализировать; всего, по словам Сабирова, в больницу попали 20-30 человек. У всех высокая температура, врачи ставят капельницы, сказал собеседник агентства.Как сообщила РИА Новости его супруга, находящаяся в госпитале Елена Сабирова, ей стало плохо на третий день пребывания в отеле: появились тошнота, рвота, диарея, слабость и высокая температура. Женщина обратилась по медицинскому полису в страховую компанию."Через час приехала скорая, забрала в госпиталь. В течение всего дня велись допросы полицией, судьей, мэром города. Вечером стало плохо ребенку. Привезли на скорой, обратились также по медицинскому полису. Больница переполнена только жителями нашего отеля, в основном все дети. Заносят на руках, у всех высокая температура, тошнота, рвота, диарея", — рассказала россиянка.По ее информации, власти планируют заводить уголовное дело на отель в связи с антисанитарными условиями.Сейчас границы Египта для иностранных туристов открыты, из России восстановлено авиасообщение с курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх. Полностью вакцинированные от коронавируса иностранцы могут въезжать в эту страну без ПЦР-тестов при условии предоставления на границе сертификата о наличии прививок с QR-кодом.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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египет, хургада, новости - туризм, здоровье - общество, туризм, россия, шарм-эш-шейх
23:46 30.10.2021 (обновлено: 00:42 31.10.2021)
Родственник сообщил о массовом отравлении российских туристов в Хургаде
Российские туристы отравились в одном из отелей Хургады, госпитализированы до 30 человек
КАЗАНЬ, 31 окт — РИА Новости. В Хургаде госпитализировали почти 30 человек, включая детей, после отравления в одном из отелей, сообщил РИА Новости житель Татарстана Азат Сабиров, у которого в этот город отправились на отдых родственники.
"Произошло массовое отравление граждан Российской Федерации, всех заболевших везут в госпиталь. У меня там жена, шестилетний сын, теща. Супруге стало плохо сегодня с утра, сыну — после обеда, на скорой привезли в госпиталь", — рассказал Сабиров.
По его информации, среди постояльцев отеля AMC Royal Hotel, кто почувствовал недомогание и был госпитализирован, — в основном дети от двух лет. Им стало плохо преимущественно минувшей ночью, с утра в субботу постояльцев отеля начали госпитализировать; всего, по словам Сабирова, в больницу попали 20-30 человек. У всех высокая температура, врачи ставят капельницы, сказал собеседник агентства.
Как сообщила РИА Новости его супруга, находящаяся в госпитале Елена Сабирова, ей стало плохо на третий день пребывания в отеле: появились тошнота, рвота, диарея, слабость и высокая температура. Женщина обратилась по медицинскому полису в страховую компанию.
"Через час приехала скорая, забрала в госпиталь. В течение всего дня велись допросы полицией, судьей, мэром города. Вечером стало плохо ребенку. Привезли на скорой, обратились также по медицинскому полису. Больница переполнена только жителями нашего отеля, в основном все дети. Заносят на руках, у всех высокая температура, тошнота, рвота, диарея", — рассказала россиянка.
По ее информации, власти планируют заводить уголовное дело на отель в связи с антисанитарными условиями.
Сейчас границы Египта
для иностранных туристов открыты, из России восстановлено авиасообщение с курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх
. Полностью вакцинированные от коронавируса иностранцы могут въезжать в эту страну без ПЦР-тестов при условии предоставления на границе сертификата о наличии прививок с QR-кодом.