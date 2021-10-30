https://ria.ru/20211030/otravlenie-1757050335.html

Родственник сообщил о массовом отравлении российских туристов в Хургаде

Родственник сообщил о массовом отравлении российских туристов в Хургаде - РИА Новости, 31.10.2021

Родственник сообщил о массовом отравлении российских туристов в Хургаде

В Хургаде госпитализировали почти 30 человек, включая детей, после отравления в одном из отелей, сообщил РИА Новости житель Татарстана Азат Сабиров, у которого... РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-30T23:46

2021-10-30T23:46

2021-10-31T00:42

туризм

египет

хургада

новости - туризм

здоровье - общество

туризм

россия

шарм-эш-шейх

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573620898_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_24de8d847cd80ec7722e08facd845b3b.jpg

КАЗАНЬ, 31 окт — РИА Новости. В Хургаде госпитализировали почти 30 человек, включая детей, после отравления в одном из отелей, сообщил РИА Новости житель Татарстана Азат Сабиров, у которого в этот город отправились на отдых родственники.По его информации, среди постояльцев отеля AMC Royal Hotel, кто почувствовал недомогание и был госпитализирован, — в основном дети от двух лет. Им стало плохо преимущественно минувшей ночью, с утра в субботу постояльцев отеля начали госпитализировать; всего, по словам Сабирова, в больницу попали 20-30 человек. У всех высокая температура, врачи ставят капельницы, сказал собеседник агентства.Как сообщила РИА Новости его супруга, находящаяся в госпитале Елена Сабирова, ей стало плохо на третий день пребывания в отеле: появились тошнота, рвота, диарея, слабость и высокая температура. Женщина обратилась по медицинскому полису в страховую компанию."Через час приехала скорая, забрала в госпиталь. В течение всего дня велись допросы полицией, судьей, мэром города. Вечером стало плохо ребенку. Привезли на скорой, обратились также по медицинскому полису. Больница переполнена только жителями нашего отеля, в основном все дети. Заносят на руках, у всех высокая температура, тошнота, рвота, диарея", — рассказала россиянка.По ее информации, власти планируют заводить уголовное дело на отель в связи с антисанитарными условиями.Сейчас границы Египта для иностранных туристов открыты, из России восстановлено авиасообщение с курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх. Полностью вакцинированные от коронавируса иностранцы могут въезжать в эту страну без ПЦР-тестов при условии предоставления на границе сертификата о наличии прививок с QR-кодом.

https://ria.ru/20211028/bishkek-1756617559.html

египет

хургада

россия

шарм-эш-шейх

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

египет, хургада, новости - туризм, здоровье - общество, туризм, россия, шарм-эш-шейх