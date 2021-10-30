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Лавров и глава МИД КНР высказались о саммите постоянных членов Совбеза ООН

Лавров и глава МИД КНР высказались о саммите постоянных членов Совбеза ООН - РИА Новости, 30.10.2021

Лавров и глава МИД КНР высказались о саммите постоянных членов Совбеза ООН

Глава МИД России Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И подчеркнули актуальность созыва саммита постоянных членов Совбеза ООН для поиска эффективного... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T18:45

2021-10-30T18:45

2021-10-30T18:56

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И подчеркнули актуальность созыва саммита постоянных членов Совбеза ООН для поиска эффективного ответа на глобальные вызовы, сообщил МИД РФ.Встреча Сергея Лаврова и Ван И состоялась в субботу в Риме "на полях" саммита "Группы двадцати". Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по ключевым аспектам деятельности "двадцатки", уделив особое внимание перспективам развития Объединения и вопросам взаимодействия двух стран в данном формате."Подчеркнута актуальность скорейшего созыва саммита постоянных членов Совета Безопасности ООН для поиска эффективного ответа на глобальные вызовы и угрозы современности", - говорится в сообщении российского ведомства.

https://ria.ru/20211030/lavrov-1757018124.html

китай

рим

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