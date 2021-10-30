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Лавров и глава МИД КНР высказались о саммите постоянных членов Совбеза ООН
Лавров и глава МИД КНР высказались о саммите постоянных членов Совбеза ООН - РИА Новости, 30.10.2021
Лавров и глава МИД КНР высказались о саммите постоянных членов Совбеза ООН
Глава МИД России Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И подчеркнули актуальность созыва саммита постоянных членов Совбеза ООН для поиска эффективного... РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T18:45
2021-10-30T18:45
2021-10-30T18:56
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И подчеркнули актуальность созыва саммита постоянных членов Совбеза ООН для поиска эффективного ответа на глобальные вызовы, сообщил МИД РФ.Встреча Сергея Лаврова и Ван И состоялась в субботу в Риме "на полях" саммита "Группы двадцати". Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по ключевым аспектам деятельности "двадцатки", уделив особое внимание перспективам развития Объединения и вопросам взаимодействия двух стран в данном формате."Подчеркнута актуальность скорейшего созыва саммита постоянных членов Совета Безопасности ООН для поиска эффективного ответа на глобальные вызовы и угрозы современности", - говорится в сообщении российского ведомства.
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в мире, мид кнр, совет безопасности оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, оон, китай, рим, ван и (политик), россия
18:45 30.10.2021 (обновлено: 18:56 30.10.2021)
Лавров и глава МИД КНР высказались о саммите постоянных членов Совбеза ООН
Главы МИД России и КНР подчеркнули актуальность саммита постоянных членов Совбеза ООН