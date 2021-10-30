https://ria.ru/20211030/ogranicheniya-1756972783.html

В Забайкалье ограничили работу кафе и ресторанов в нерабочие дни

В Забайкалье ограничили работу кафе и ресторанов в нерабочие дни - РИА Новости, 30.10.2021

В Забайкалье ограничили работу кафе и ресторанов в нерабочие дни

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление, согласно которому в период с 30 октября по 7 ноября включительно в регионе... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T08:28

2021-10-30T08:28

2021-10-30T10:38

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забайкальский край

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление, согласно которому в период с 30 октября по 7 ноября включительно в регионе ограничивается работа кафе и ресторанов, сообщается на официальном портале региона."На период вынужденных каникул (с 30 октября по 7 ноября включительно) власти региона вводят новые ограничения... Начиная с субботы в Забайкальском крае прекращают принимать гостей кафе и рестораны. Они могут обслуживать клиентов навынос или доставлять заказы на дом. Но закрываться должны не позднее 23.00", - сообщается на сайте.Добавляется, что в нерабочие дни приостанавливается работа детских развлекательных, батутных центров, соляриев, саун, массажных салонов, косметических кабинетов, зоопарков, детских и взрослых образовательных секций. В детских садах будут организованы дежурные группы. Также временно будут закрыты непродовольственные магазины без отдельного входа и с площадью более 400 квадратных метров (за исключением магазинов стройматериалов)."Мы оставляем открытыми аптеки (без отдельного входа), даже в тех торговых центрах, где все остальное закрыто. Открытыми для приема клиентов в регионе будут фитнес-центры, бассейны, кинотеатры, концертные залы, цирки, парикмахерские, салоны красоты. Однако обслуживать разрешено только гостей, имеющих QR-код или сертификат о вакцинации, а также справку о перенесенном заболевании (срок которой не превышает шести месяцев). Остальные отрасли действуют в прежнем режиме", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства Александра Бардалеева.Для невакцинированных жителей региона старше 60 лет вводится режим самоизоляции. Работодатель должен обеспечить переход таких сотрудников на дистанционный режим в течение четырех недель для вакцинации и формирования иммунитета.

https://ria.ru/20211030/koronavirus-1756970427.html

https://ria.ru/20211029/koronavirus-1756956696.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, забайкальский край, александр осипов, коронавирус в россии, здоровье - общество, новости - туризм