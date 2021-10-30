18:05 30.10.2021 (обновлено: 18:16 30.10.2021)
ОАЭ отозвали посла из Ливана
ОАЭ отозвали посла из Ливана в солидарность с Саудовской Аравией
БЕЙРУТ, 30 окт - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты приняли решение отозвать своего посла в Ливане для консультаций в солидарность с позицией Саудовской Аравии, а также заявили о запрете для своих граждан на посещение Ливана, сообщает агентство WAM со ссылкой на заявление МИД страны.
В пятницу государственный телеканал Саудовской Аравии сообщил, что Эр-Рияд официально отзывает своего посла в Ливане для консультаций и потребовал от посла Ливана покинуть КСА в течение 48 часов. Арабский дипломатический источник сообщал РИА Новости, что в Эр-Рияде рассматривают возможности разрыва дипотношений с Бейрутом. Позже ливанский телеканал MTV со ссылкой на собственный источник сообщил, что примеру КСА последуют все арабские страны Персидского залива. Вслед за Эр-Риядом покинуть страну в течение 48 часов потребовал от посла Ливана Бахрейн и Кувейт.
"Эмираты заявляют об отзыве своих дипломатов из Ливана в солидарность с Саудовской Аравией в свете неприемлемого подхода некоторых ответственных лиц в Ливане в отношении королевства. И приняли решение запретить своим гражданам посещение Ливана", - пишет агентство.
Ранее в ливанских СМИ появились отрывки из интервью министра информации Ливана Георга Кордахи телеканалу Al-Jazeera, где он заявил, что действия арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене являются агрессией, повстанцы из группировки "Ансар Алла" (хуситы) вынуждены обороняться, а война в Йемене в целом бессмысленная. Позже он отметил, что эти слова были сказаны в интервью в августе, до его назначения министром. Он также сказал, что не хотел оскорбить Саудовскую Аравию и ОАЭ. Ливанский премьер Наджиб Микати заявил, что слова Кордахи не отражают официальную позицию Ливана по йеменскому вопросу.