https://ria.ru/20211030/oae-1757023211.html

ОАЭ отозвали посла из Ливана

ОАЭ отозвали посла из Ливана - РИА Новости, 30.10.2021

ОАЭ отозвали посла из Ливана

Объединенные Арабские Эмираты приняли решение отозвать своего посла в Ливане для консультаций в солидарность с позицией Саудовской Аравии, а также заявили о... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T18:05

2021-10-30T18:05

2021-10-30T18:16

в мире

ливан

бейрут

оаэ

персидский залив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154921/09/1549210941_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_ebcc76153e5d80d4a12ec5905aae87a8.jpg

БЕЙРУТ, 30 окт - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты приняли решение отозвать своего посла в Ливане для консультаций в солидарность с позицией Саудовской Аравии, а также заявили о запрете для своих граждан на посещение Ливана, сообщает агентство WAM со ссылкой на заявление МИД страны.В пятницу государственный телеканал Саудовской Аравии сообщил, что Эр-Рияд официально отзывает своего посла в Ливане для консультаций и потребовал от посла Ливана покинуть КСА в течение 48 часов. Арабский дипломатический источник сообщал РИА Новости, что в Эр-Рияде рассматривают возможности разрыва дипотношений с Бейрутом. Позже ливанский телеканал MTV со ссылкой на собственный источник сообщил, что примеру КСА последуют все арабские страны Персидского залива. Вслед за Эр-Риядом покинуть страну в течение 48 часов потребовал от посла Ливана Бахрейн и Кувейт."Эмираты заявляют об отзыве своих дипломатов из Ливана в солидарность с Саудовской Аравией в свете неприемлемого подхода некоторых ответственных лиц в Ливане в отношении королевства. И приняли решение запретить своим гражданам посещение Ливана", - пишет агентство.Ранее в ливанских СМИ появились отрывки из интервью министра информации Ливана Георга Кордахи телеканалу Al-Jazeera, где он заявил, что действия арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене являются агрессией, повстанцы из группировки "Ансар Алла" (хуситы) вынуждены обороняться, а война в Йемене в целом бессмысленная. Позже он отметил, что эти слова были сказаны в интервью в августе, до его назначения министром. Он также сказал, что не хотел оскорбить Саудовскую Аравию и ОАЭ. Ливанский премьер Наджиб Микати заявил, что слова Кордахи не отражают официальную позицию Ливана по йеменскому вопросу.

https://ria.ru/20211030/livan-1757004020.html

ливан

бейрут

оаэ

персидский залив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, ливан, бейрут, оаэ, персидский залив