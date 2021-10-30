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В НАТО испугались после едкой фразы Лаврова
Адмирал ВМС США призвал "остерегаться медведя" после слов Лаврова о НАТО - РИА Новости, 30.10.2021
В НАТО испугались после едкой фразы Лаврова
Североатлантическому альянсу не следует исключать из поля зрения Москву, отношения с которой еще можно восстановить при определенных условиях, написал в статье... РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T17:18
2021-10-30T23:28
бельгия
нато
сергей лавров
военно-морские силы сша
совет россия-нато
джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе)
россия
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Североатлантическому альянсу не следует исключать из поля зрения Москву, отношения с которой еще можно восстановить при определенных условиях, написал в статье для Bloomberg адмирал ВМС США в отставке и экс-главком Североатлантического альянса Джеймс Ставридис, обратив внимание на фразу главы МИД России Сергея Лаврова.Лавров во время пресс-конференции в прошлый понедельник заявил, что Россия с 1 ноября приостановит работу постпредства и других органов для контактов с Североатлантическим альянсом в ответ на действия организации. Министр посоветовал натовцам обращаться к российскому послу в Бельгии, если у них "возникнут какие-то экстренные дела". Ставридис счел эту фразу "едкой"."Стратегия "остерегаться медведя" — та причина, по которой НАТО была сформирована после Второй мировой войны, — должна оставаться приоритетной и сейчас", — отметил американский адмирал.По его мнению, альянсу необходимо обновить стратегию с учетом последних глобальных изменений. В тексте подчеркивается и возросшая угроза со стороны Китая, и новые вызовы в сфере кибербезопасности, и необходимость усиления бдительности в Арктике.При этом автор заключил, что Россия продолжает играть значимую роль на мировой арене и "НАТО не может позволить себе роскошь полностью игнорировать" поступки Кремля.Возобновление работы Совета Россия — НАТО и закрытых представительств в Брюсселе и Москве возможно, но для этого стоит оставить Москву в центре стратегического внимания Запада, заключил Ставридис.НАТО ранее подтвердила, что отозвала аккредитацию у восьми сотрудников представительства России при альянсе и сократила число аккредитаций для России до десяти. В ответ Лавров заявил, что Москва исходит из того, что НАТО первым сделает шаги для улучшения отношений с Россией.
https://ria.ru/20211028/konflikt-1756702177.html
https://ria.ru/20211019/nato-1755146640.html
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бельгия, нато, сергей лавров, военно-морские силы сша, совет россия-нато, джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе), россия
17:18 30.10.2021 (обновлено: 23:28 30.10.2021)
 
Адмирал ВМС США призвал "остерегаться медведя" после слов Лаврова о НАТО

Экс-главком НАТО Ставридис назвал фразу Лаврова о дипломатах в Бельгии едкой

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Североатлантическому альянсу не следует исключать из поля зрения Москву, отношения с которой еще можно восстановить при определенных условиях, написал в статье для Bloomberg адмирал ВМС США в отставке и экс-главком Североатлантического альянса Джеймс Ставридис, обратив внимание на фразу главы МИД России Сергея Лаврова.
Лавров во время пресс-конференции в прошлый понедельник заявил, что Россия с 1 ноября приостановит работу постпредства и других органов для контактов с Североатлантическим альянсом в ответ на действия организации. Министр посоветовал натовцам обращаться к российскому послу в Бельгии, если у них "возникнут какие-то экстренные дела". Ставридис счел эту фразу "едкой".
Военнослужащие блока НАТО возле гаубицы М-777 на военных учениях Operation Summer Shield на полигоне Адажи в Латвии - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
28 октября, 16:05
Ветеран НАТО раскрыл сценарий тотальной войны с Россией
"Стратегия "остерегаться медведя" — та причина, по которой НАТО была сформирована после Второй мировой войны, — должна оставаться приоритетной и сейчас", — отметил американский адмирал.
По его мнению, альянсу необходимо обновить стратегию с учетом последних глобальных изменений. В тексте подчеркивается и возросшая угроза со стороны Китая, и новые вызовы в сфере кибербезопасности, и необходимость усиления бдительности в Арктике.
При этом автор заключил, что Россия продолжает играть значимую роль на мировой арене и "НАТО не может позволить себе роскошь полностью игнорировать" поступки Кремля.
Возобновление работы Совета Россия — НАТО и закрытых представительств в Брюсселе и Москве возможно, но для этого стоит оставить Москву в центре стратегического внимания Запада, заключил Ставридис.
НАТО ранее подтвердила, что отозвала аккредитацию у восьми сотрудников представительства России при альянсе и сократила число аккредитаций для России до десяти. В ответ Лавров заявил, что Москва исходит из того, что НАТО первым сделает шаги для улучшения отношений с Россией.
Баннеры с логотипом НАТО у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
19 октября, 09:47
В США испугались новой войны после приостановки Россией миссии при НАТО
 
БельгияНАТОСергей ЛавровВоенно-морские силы СШАСовет Россия-НАТОДжеймс Ставридис (бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе)Россия
 
 
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