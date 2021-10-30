https://ria.ru/20211030/mvd-1756976651.html
В Красноярском крае полиция изъяла у мужчины мешок наркотиков
В Красноярском крае полиция изъяла у мужчины мешок наркотиков - РИА Новости, 30.10.2021
В Красноярском крае полиция изъяла у мужчины мешок наркотиков
Уголовное дело заведено в Красноярском крае в отношении мужчины, хранившего более 4 килограммов наркотиков, сообщается на сайте МВД РФ. РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T09:32
2021-10-30T09:32
2021-10-30T09:38
происшествия
красноярский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Уголовное дело заведено в Красноярском крае в отношении мужчины, хранившего более 4 килограммов наркотиков, сообщается на сайте МВД РФ.Отмечается, что житель поселка Успенка Рыбинского района пришел в администрацию и вел себя неадекватно. Добавляется, что вызванный наряд полиции сопроводил мужчину до дома, где были обнаружены и изъяты мешок, наполненный веществом растительного происхождения, и тарелка с кашеобразным веществом коричневого цвета, стоящая в духовой печи. В ходе экспертизы установлено, что в мешке находилось 4,4 килограмма марихуаны, а в тарелке – смесь одного грамма гашиша и 5 граммов масла.Кроме того, отмечается, что подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.На данный момент мужчина находится под подпиской о невыезде.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, красноярский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
09:32 30.10.2021 (обновлено: 09:38 30.10.2021)
В Красноярском крае полиция изъяла у мужчины мешок наркотиков
Полиция нашла у жителя Красноярского края более четырех килограммов наркотиков
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости.
Уголовное дело заведено в Красноярском крае
в отношении мужчины, хранившего более 4 килограммов наркотиков, сообщается на сайте МВД РФ
.
"В отношении 36-летнего мужчины следователями МО МВД России "Бородинский" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что житель поселка Успенка Рыбинского района пришел в администрацию и вел себя неадекватно. Добавляется, что вызванный наряд полиции сопроводил мужчину до дома, где были обнаружены и изъяты мешок, наполненный веществом растительного происхождения, и тарелка с кашеобразным веществом коричневого цвета, стоящая в духовой печи. В ходе экспертизы установлено, что в мешке находилось 4,4 килограмма марихуаны, а в тарелке – смесь одного грамма гашиша и 5 граммов масла.
Кроме того, отмечается, что подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
На данный момент мужчина находится под подпиской о невыезде.