https://ria.ru/20211030/mvd-1756976651.html

В Красноярском крае полиция изъяла у мужчины мешок наркотиков

В Красноярском крае полиция изъяла у мужчины мешок наркотиков - РИА Новости, 30.10.2021

В Красноярском крае полиция изъяла у мужчины мешок наркотиков

Уголовное дело заведено в Красноярском крае в отношении мужчины, хранившего более 4 килограммов наркотиков, сообщается на сайте МВД РФ. РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T09:32

2021-10-30T09:32

2021-10-30T09:38

происшествия

красноярский край

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Уголовное дело заведено в Красноярском крае в отношении мужчины, хранившего более 4 килограммов наркотиков, сообщается на сайте МВД РФ.Отмечается, что житель поселка Успенка Рыбинского района пришел в администрацию и вел себя неадекватно. Добавляется, что вызванный наряд полиции сопроводил мужчину до дома, где были обнаружены и изъяты мешок, наполненный веществом растительного происхождения, и тарелка с кашеобразным веществом коричневого цвета, стоящая в духовой печи. В ходе экспертизы установлено, что в мешке находилось 4,4 килограмма марихуаны, а в тарелке – смесь одного грамма гашиша и 5 граммов масла.Кроме того, отмечается, что подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.На данный момент мужчина находится под подпиской о невыезде.

https://ria.ru/20211028/italiya-1756622676.html

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, красноярский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)