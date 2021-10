https://ria.ru/20211030/music-1756909403.html

Элджей не матерится, а Дакота страдает по бывшему: музыкальные новинки

Чем ближе ноябрь, тем больше хочется тосковать и истязать себя болезненными воспоминаниями. А тут еще и надо сидеть дома. На этой неделе погрустили и музыканты

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости, Галина Соколова. Чем ближе ноябрь, тем больше хочется тосковать и истязать себя болезненными воспоминаниями. А тут еще и надо сидеть дома. На этой неделе погрустили и музыканты, спев о бывших, прошлом и других печалях. Что вышло нового — в подборке РИА Новости. Рита Дакота лечит разбитые сердца песней "Бросил курить"Хотя в личной жизни певицы все прекрасно, и сейчас она хвастается в Instagram тем, что улетела почти на месяц в Лос-Анджелес, не упустила и она возможность в хмурую осеннюю пору поплакать об экс-бойфренде в новой песне "Бросил курить". Поклонники, которых после выхода альбома "Стаи китов" исполнительница теперь так и называет, очередной проникновенной работой выпускницы "Фабрики звезд" остались довольны. "Ваша музыка — лекарство", "Гимн этой осени или что могло быть лучше?" — написали "Киты" в комментариях. Елка отпускает прошлое в песне "Космос"Елизавета Иванцив, она же Елка, представила в Сети новую легкую и простую песню про то, как научиться отпускать прошлое и идти навстречу счастью. Не совсем понятно, как эта нежная композиция связана с космосом, но в этом и есть прелесть песен Елки: быть понятными и одновременно странными. Ее лирическая героиня постоянно находится в своем уникальном мире, тесно связанным с вымыслом.В "Космосе" исполнительница рассказывает о том, что хочет отпустить прошлое и стереть из памяти все ненужное. Судя по всему, кардинально менять свою жизнь она не боится: "Космос в кармане, надеты наушники. Я в ожидании лучшего, лучшего". Трек войдет в новый альбом Елки "Без обид", релиз которого состоится 12 ноября. Элджей грустит в треке "Мураками"Бывший супруг блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой, рэпер Алексей Узенюк, более известный под псевдонимом Элджей, не любит общаться с прессой и рассказывать о себе что-либо в соцсетях. Самовыражаться хип-хоп исполнителю всегда помогает музыка. Например, сейчас он решил поделиться душевными переживаниями, выпустив трек "Мураками".По этой лирической песне, в которой Узенюк вспоминает некогда красивые отношения, трудно представить, что скоро его ждет суд по обвинению в пропаганде наркотиков. В "Мураками" Элджей неожиданно стал поэтом, который использует нежные метафоры и рифмы — вроде "Мураками" — "оригами", чтобы описать свое внутреннее состояние и даже не матерится.Meduza и Hozier заряжают энергией и проникают в уши с треком "Tell It To My Heart"Одна из самых известных в мире итальянских хаус-групп Meduza и ирландский музыкант Hozier, подаривший меломанам хит "Take Me To Church" объединились и создали танцевальный трек "Tell It To My Heart".Мелодия построена на цепляющем звучании и пульсирующем ритме, из-за чего хочется закрыть глаза и катапультироваться в лучшие клубы мира. Голос Hozier — бархатный и обволакивающий — идеально сочетается с энергичным настроением песни. Да, сейчас локдаун и все закрыто, но мечтать не вредно. Дэвид Гетта, Биби Рекса, A Boogie wit da Hoodie и Ty Dolla Sign поговорили о семье в песне "Family" Для полной картины не хватило, конечно, Доминика Торетто из "Форсажа". Узнаваемый голос Биби, безусловно, — главное украшение "Family", как и речитативы суперзвезд американского хип-хопа A Boogie wit da Hoodie (Артист Дж. Дубоуз) и Ty Dolla Sign (Тайрон Уильям Гриффин — младший).Если с рэперами Дэвид Гетта работал впервые, то с Биби Рекса он ранее сотрудничал. В тандеме с певицей он выпустил такие хиты, как "Hey Mama" (2015) и "Say My Name" (2018).

