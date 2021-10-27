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Суд рассмотрит дело Элджея о пропаганде наркотиков

Суд рассмотрит дело Элджея о пропаганде наркотиков - РИА Новости, 27.10.2021

Суд рассмотрит дело Элджея о пропаганде наркотиков

В Зюзинский районный суд Москвы поступили материалы административного дела в отношении рэп-исполнителя Элджея (Алексей Узенюк) о пропаганде наркотических... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T14:47

2021-10-27T14:47

2021-10-27T14:47

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. В Зюзинский районный суд Москвы поступили материалы административного дела в отношении рэп-исполнителя Элджея (Алексей Узенюк) о пропаганде наркотических средств, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда."Материалы в отношении Узенюка А. поступили в суд. Дата рассмотрения дела пока не назначена", - сказала собеседница агентства.Музыканту вменяют ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ ("Пропаганда наркотических средств с использованием интернета").Ранее Зюзинский райсуд на 100 тысяч рублей по аналогичным протоколам оштрафовал рэпера Моргенштерна и блогера Юрия Дудя.

https://ria.ru/20211026/morgenshtern-1756365326.html

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2021

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происшествия, москва, элджей, шоу-бизнес