https://ria.ru/20211030/murashko-1757009085.html
Мурашко: "Спутник Лайт" должен применяться для повторной вакцинации
Мурашко: "Спутник Лайт" должен применяться для повторной вакцинации - РИА Новости, 31.10.2021
Мурашко: "Спутник Лайт" должен применяться для повторной вакцинации
Вакцина "Спутник Лайт" должна применяться для повторной вакцинации, во время первичной нужно сделать два компонента вакцины, заявил министр здравоохранения... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-30T15:47
2021-10-30T15:47
2021-10-31T02:01
общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здоровье - общество
михаил мурашко
коронавирус covid-19
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ВЛАДИМИР, 30 окт — РИА Новости. Вакцина "Спутник Лайт" должна применяться для повторной вакцинации, во время первичной нужно сделать два компонента вакцины, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Вакцина "Спутник Лайт" должна применяться для повторной вакцинации. Мы видим, что иммунитет, который формируется, более качественный после двух этапов вакцинации, и это принципиально важно, чтобы сохранить здоровье", — сказал Мурашко журналистам.
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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирус covid-19
15:47 30.10.2021 (обновлено: 02:01 31.10.2021)
Мурашко: "Спутник Лайт" должен применяться для повторной вакцинации
Мурашко рекомендовал использовать "Спутник Лайт" только для ревакцинации