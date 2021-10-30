https://ria.ru/20211030/murashko-1757007498.html
Мурашко прокомментировал уровень вакцинации во Владимирской области
Мурашко прокомментировал уровень вакцинации во Владимирской области - РИА Новости, 30.10.2021
Мурашко прокомментировал уровень вакцинации во Владимирской области
Во Владимирской области недостаточная вакцинация от коронавируса людей старше 60 лет, из них всего привилось 42%, а должно быть 100%, заявил министр... РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T15:26
2021-10-30T15:26
2021-10-30T15:42
распространение коронавируса
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ВЛАДИМИР, 30 окт - РИА Новости. Во Владимирской области недостаточная вакцинация от коронавируса людей старше 60 лет, из них всего привилось 42%, а должно быть 100%, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."В регионе пока цифры вакцинации людей старше 60 лет недостаточные, всего 42%, конечно же, защитить нужно 100%", - сказал Мурашко журналистам.
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общество, владимирская область, здоровье - общество, вакцина "спутник v", вакцинация россиян от covid-19, михаил мурашко, коронавирус в россии
15:26 30.10.2021 (обновлено: 15:42 30.10.2021)
Мурашко прокомментировал уровень вакцинации во Владимирской области
Мурашко: уровень вакцинации среди людей старше 60 во Владимирской области недостаточный