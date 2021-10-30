https://ria.ru/20211030/murashko-1757007498.html

Мурашко прокомментировал уровень вакцинации во Владимирской области

Мурашко прокомментировал уровень вакцинации во Владимирской области - РИА Новости, 30.10.2021

Мурашко прокомментировал уровень вакцинации во Владимирской области

Во Владимирской области недостаточная вакцинация от коронавируса людей старше 60 лет, из них всего привилось 42%, а должно быть 100%, заявил министр... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T15:26

2021-10-30T15:26

2021-10-30T15:42

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владимирская область

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ВЛАДИМИР, 30 окт - РИА Новости. Во Владимирской области недостаточная вакцинация от коронавируса людей старше 60 лет, из них всего привилось 42%, а должно быть 100%, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."В регионе пока цифры вакцинации людей старше 60 лет недостаточные, всего 42%, конечно же, защитить нужно 100%", - сказал Мурашко журналистам.

владимирская область

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2021

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