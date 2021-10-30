https://ria.ru/20211030/murashko-1757006272.html
Мурашко отметил рост заболеваемости COVID-19 среди детей
Мурашко отметил рост заболеваемости COVID-19 среди детей - РИА Новости, 30.10.2021
Мурашко отметил рост заболеваемости COVID-19 среди детей
Количество болеющих коронавирусом детей в нынешнюю волну увеличивается, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T15:11
2021-10-30T15:11
2021-10-30T15:49
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус в россии
михаил мурашко
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ВЛАДИМИР, 30 окт - РИА Новости. Количество болеющих коронавирусом детей в нынешнюю волну увеличивается, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Видим, что количество пациентов детского возраста - до 18 лет также в эту волну прирастает",- сказал Мурашко журналистам.Он отметил, что во Владимирской области сегодня активно болеющих детей около 2050 человек. При этом, детям тоже иногда требуется реанимационная защита, уточнил Мурашко.
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общество, здоровье - общество, коронавирус в россии, михаил мурашко
15:11 30.10.2021 (обновлено: 15:49 30.10.2021)
Мурашко отметил рост заболеваемости COVID-19 среди детей
Мурашко: количество детей, болеющих коронавирусом, увеличивается