https://ria.ru/20211030/murashko-1757006272.html

Мурашко отметил рост заболеваемости COVID-19 среди детей

Мурашко отметил рост заболеваемости COVID-19 среди детей - РИА Новости, 30.10.2021

Мурашко отметил рост заболеваемости COVID-19 среди детей

Количество болеющих коронавирусом детей в нынешнюю волну увеличивается, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T15:11

2021-10-30T15:11

2021-10-30T15:49

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

коронавирус в россии

михаил мурашко

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ВЛАДИМИР, 30 окт - РИА Новости. Количество болеющих коронавирусом детей в нынешнюю волну увеличивается, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Видим, что количество пациентов детского возраста - до 18 лет также в эту волну прирастает",- сказал Мурашко журналистам.Он отметил, что во Владимирской области сегодня активно болеющих детей около 2050 человек. При этом, детям тоже иногда требуется реанимационная защита, уточнил Мурашко.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, коронавирус в россии, михаил мурашко