https://ria.ru/20211030/moskva-1756975392.html

Уличное освещение и подсветку в Москве перевели на зимний режим

Уличное освещение и подсветку в Москве перевели на зимний режим - РИА Новости, 30.10.2021

Уличное освещение и подсветку в Москве перевели на зимний режим

Уличное освещение и архитектурная подсветка в Москве переведены на зимний режим работы, сообщил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T09:13

2021-10-30T09:13

2021-10-30T09:13

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Уличное освещение и архитектурная подсветка в Москве переведены на зимний режим работы, сообщил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Москвы Петр Бирюков.Заместитель мэра также рассказал, что диспетчеры центра управления сетями АО "ОЭК" руководствуются уровнем фактической освещенности и графиком включения и выключения наружного освещения и подсветки.Уточняется, что архитектурно-художественная подсветка зданий в Москве включается одновременно с наружным освещением, но отключается в разное время. В 23.00 перестают подсвечиваться жилые дома, в полночь - административные здания, в час ночи - вестибюли станций метро, а в три часа ночи – мосты в центральной части города.

https://ria.ru/20211014/zima-1754553059.html

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общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы