Уличное освещение и подсветку в Москве перевели на зимний режим
Уличное освещение и архитектурная подсветка в Москве переведены на зимний режим
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Уличное освещение и архитектурная подсветка в Москве переведены на зимний режим работы, сообщил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Москвы Петр Бирюков.
"Световой день сокращается, поэтому в график работы городского наружного освещения вносятся необходимые коррективы. Уличные фонари и архитектурно-художественную подсветку зданий теперь включают раньше, а выключают позже. Если 30 июня продолжительность их работы составляла пять часов, то к 30 октября она увеличивается почти в три раза - до 14 часов 4 минут", - сообщил Бирюков.
Заместитель мэра также рассказал, что диспетчеры центра управления сетями АО "ОЭК" руководствуются уровнем фактической освещенности и графиком включения и выключения наружного освещения и подсветки.
"Специальные датчики в режиме реального времени показывают уровень фактической освещенности в городе. Как только она достигает определенной отметки, поступает соответствующий сигнал. Диспетчер может отступить от графика в связи с ухудшением погодных условий, например, если начался снегопад или пасмурный день, освещение включат раньше", - отметил Бирюков.
Уточняется, что архитектурно-художественная подсветка зданий в Москве включается одновременно с наружным освещением, но отключается в разное время. В 23.00 перестают подсвечиваться жилые дома, в полночь - административные здания, в час ночи - вестибюли станций метро, а в три часа ночи – мосты в центральной части города.
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