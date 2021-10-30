https://ria.ru/20211030/moshenniki-1756972453.html

Эксперт предупредил о резкой активизации мошенников в нерабочие дни

Эксперт предупредил о резкой активизации мошенников в нерабочие дни - РИА Новости, 30.10.2021

Эксперт предупредил о резкой активизации мошенников в нерабочие дни

Мошенники в России сильно активизируются во время нерабочих дней; вероятно, в основном они будут предлагать сверхдоходные инвестиции в фондовый рынок и... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T08:13

2021-10-30T08:13

2021-10-30T08:13

распространение коронавируса

технологии

россия

коронавирус в россии

криптовалюта

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Мошенники в России сильно активизируются во время нерабочих дней; вероятно, в основном они будут предлагать сверхдоходные инвестиции в фондовый рынок и криптобиржи, рассказал РИА Новости руководитель направления Solar webProxy компании "Ростелеком-Солар" Петр Куценко.В России с 30 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни из-за роста заболеваемости коронавирусом. При этом власти регионов могли вводить их раньше, исходя из ситуации на местах. Например, в Москве нерабочие дни начались с 28 октября. В первую очередь ограничения касаются торговли, общепита и услуг.В связи с закрытием досуговых заведений и временным прекращением работы пользователи будут больше времени проводить в сети, говорит эксперт. В такие периоды злоумышленники активизируют все свои ресурсы, предупреждает он."Учитывая рост количества частных инвесторов, отмечаемый в России, и общий интерес к финансовому росту, наиболее распространенные схемы будут связаны с инвестициями в фондовый рынок и криптобиржи с якобы гарантированным получением быстрого дохода", - предполагает Куценко.По его словам, мошенники используют различные уловки, чтобы жертва посетила поддельный веб-сайт: распространяют электронные письма, делают обзвоны, показывают рекламные объявления. После перехода на сайт пользователю предлагают завести брокерский счет или криптокошелек и перевести туда деньги, предоставив доступ к другим счетам, включая онлайн-кошельки."После того как пользователь пополняет баланс, деньги попадают на счет злоумышленников, но на этом все не заканчивается. В личном кабинете симулируется рост доходности инвестиций, что побуждает пользователя довериться и перевести на счет большую сумму. Обман раскрывается, когда пользователь хочет вывести денежные средства, но у него не получается это сделать", - пояснил эксперт.Отличительная черта таких схем в том, что от пользователя требуют быстро принять решение, чтобы тот не успел заподозрить подвох и проверить информацию. Предложение содержит крайне заманчивые условия: гарантии высокого роста стоимости портфеля, вывод денег без комиссии, повышенные дивидендные выплаты тем, кто в ограниченные сроки зарегистрирует счет, и т.д.Эксперт рекомендует сохранять бдительность в сети, – ограничение срока принятия решения и неправдоподобно выгодные условия должны серьезно насторожить. Прежде чем начать инвестировать, следует подробно изучить тему и осознанно выбрать брокера, а не спешить воспользоваться случайным предложением в интернете, предупреждает Куценко.

https://ria.ru/20211030/koronavirus-1756856285.html

https://ria.ru/20211028/krazha-1756606952.html

https://ria.ru/20210915/dannye-1750100660.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, россия, коронавирус в россии, криптовалюта