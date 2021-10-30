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Россию накроют двадцатиградусные морозы
Россиян предупредили о двадцатиградусных морозах в начале ноября - РИА Новости, 30.10.2021
Россию накроют двадцатиградусные морозы
В начале ноября Урал и юг Западной Сибири накроет волна сильного холода, рассказал в беседе с "URA.RU" руководитель центра "МЕТЕО" Александр Шувалов. РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T09:34
2021-10-30T18:31
общество
кемеровская область
томская область
екатеринбург
тюменская область
нижний тагил
челябинск
гидрометцентр
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В начале ноября Урал и юг Западной Сибири накроет волна сильного холода, рассказал в беседе с "URA.RU" руководитель центра "МЕТЕО" Александр Шувалов.По его словам, утром 3 ноября в Екатеринбурге и Челябинске температура воздуха понизится до минус 10-12, а в ночь на 4 ноября в Нижнем Тагиле ударят первые двадцатиградусные морозы.С коллегой согласилась заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. Она пояснила, что причиной похолодания станет атлантический циклон, проходящий по северной части России.Кроме того, в Новосибирской и Кемеровской областях ожидаются порывы ветра до 23 метров в секунду, а в горах Республики Алтай — до 28, добавила Паршина.Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в ноябре на большей части территории России прогнозируется температура выше или около нормы.
https://ria.ru/20210829/klimat-1747669906.html
кемеровская область
томская область
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нижний тагил
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общество, кемеровская область, томская область, екатеринбург, тюменская область, нижний тагил, челябинск, гидрометцентр, роман вильфанд, ханты-мансийский автономный округ, россия
09:34 30.10.2021 (обновлено: 18:31 30.10.2021)
 
Россиян предупредили о двадцатиградусных морозах в начале ноября

Глава "МЕТЕО" Шувалов предрек двадцатиградусные морозы на Урале и в Западной Сибири

© РИА Новости / Антон БелицкийМорозная погода
Морозная погода - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
© РИА Новости / Антон Белицкий
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В начале ноября Урал и юг Западной Сибири накроет волна сильного холода, рассказал в беседе с "URA.RU" руководитель центра "МЕТЕО" Александр Шувалов.
По его словам, утром 3 ноября в Екатеринбурге и Челябинске температура воздуха понизится до минус 10-12, а в ночь на 4 ноября в Нижнем Тагиле ударят первые двадцатиградусные морозы.

"В Ханты-Мансийске и Сургуте — минус 20-23, в Тюмени и Омске — минус 15-20", — сказал метеоролог.

С коллегой согласилась заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. Она пояснила, что причиной похолодания станет атлантический циклон, проходящий по северной части России.
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Кроме того, в Новосибирской и Кемеровской областях ожидаются порывы ветра до 23 метров в секунду, а в горах Республики Алтай — до 28, добавила Паршина.

"Ночные температуры в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае опустятся до минус 10-12 градусов", — заключила специалист.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в ноябре на большей части территории России прогнозируется температура выше или около нормы.
 
ОбществоКемеровская областьТомская областьЕкатеринбургТюменская областьНижний ТагилЧелябинскГидрометцентрРоман ВильфандХанты-Мансийский автономный округРоссия
 
 
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