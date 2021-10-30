https://ria.ru/20211030/moroz-1756976897.html

Россию накроют двадцатиградусные морозы

Россиян предупредили о двадцатиградусных морозах в начале ноября - РИА Новости, 30.10.2021

Россию накроют двадцатиградусные морозы

В начале ноября Урал и юг Западной Сибири накроет волна сильного холода, рассказал в беседе с "URA.RU" руководитель центра "МЕТЕО" Александр Шувалов. РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T09:34

2021-10-30T09:34

2021-10-30T18:31

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томская область

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гидрометцентр

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В начале ноября Урал и юг Западной Сибири накроет волна сильного холода, рассказал в беседе с "URA.RU" руководитель центра "МЕТЕО" Александр Шувалов.По его словам, утром 3 ноября в Екатеринбурге и Челябинске температура воздуха понизится до минус 10-12, а в ночь на 4 ноября в Нижнем Тагиле ударят первые двадцатиградусные морозы.С коллегой согласилась заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. Она пояснила, что причиной похолодания станет атлантический циклон, проходящий по северной части России.Кроме того, в Новосибирской и Кемеровской областях ожидаются порывы ветра до 23 метров в секунду, а в горах Республики Алтай — до 28, добавила Паршина.Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в ноябре на большей части территории России прогнозируется температура выше или около нормы.

https://ria.ru/20210829/klimat-1747669906.html

кемеровская область

томская область

екатеринбург

тюменская область

нижний тагил

челябинск

ханты-мансийский автономный округ

россия

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2021

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