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На МКАД столкнулись два автомобиля

На МКАД столкнулись два автомобиля - РИА Новости, 30.10.2021

На МКАД столкнулись два автомобиля

Два автомобиля столкнулись на внешней стороне третьего километра МКАД в Москве, на месте работают оперативные службы города, сообщает столичный дептранс в своем РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T20:45

2021-10-30T20:45

2021-10-30T20:45

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Два автомобиля столкнулись на внешней стороне третьего километра МКАД в Москве, на месте работают оперативные службы города, сообщает столичный дептранс в своем Telegram-канале."На внешней стороне 3-го км МКАД (перед пересечением с улицей Новая) столкнулись два автомобиля. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.Движение временно осуществлялось по трем полосам из пяти, в настоящий момент движение восстановлено.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, россия