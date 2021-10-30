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На МКАД столкнулись два автомобиля
На МКАД столкнулись два автомобиля - РИА Новости, 30.10.2021
На МКАД столкнулись два автомобиля
Два автомобиля столкнулись на внешней стороне третьего километра МКАД в Москве, на месте работают оперативные службы города, сообщает столичный дептранс в своем РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T20:45
2021-10-30T20:45
2021-10-30T20:45
происшествия
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россия
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Два автомобиля столкнулись на внешней стороне третьего километра МКАД в Москве, на месте работают оперативные службы города, сообщает столичный дептранс в своем Telegram-канале."На внешней стороне 3-го км МКАД (перед пересечением с улицей Новая) столкнулись два автомобиля. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.Движение временно осуществлялось по трем полосам из пяти, в настоящий момент движение восстановлено.
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РИА Новости
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происшествия, москва, россия
На МКАД столкнулись два автомобиля
Два автомобиля столкнулись на внешней стороне третьего километра МКАД