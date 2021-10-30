https://ria.ru/20211030/mid-1756994464.html

МИД прокомментировал ситуацию с иностранными дипломатами без QR-кодов

МИД прокомментировал ситуацию с иностранными дипломатами без QR-кодов - РИА Новости, 30.10.2021

МИД прокомментировал ситуацию с иностранными дипломатами без QR-кодов

Российский МИД сообщил, что иностранные дипломаты, которые не смогли получить QR-коды в РФ, это ограниченная группа вакцинировавшихся несертифицированными... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T12:58

2021-10-30T12:58

2021-10-30T12:58

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

вакцина "спутник v"

вакцина "спутник лайт"

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МОСКВА, 30 окт-РИА Новости. Российский МИД сообщил, что иностранные дипломаты, которые не смогли получить QR-коды в РФ, это ограниченная группа вакцинировавшихся несертифицированными препаратами, все такие случаи рассматриваются отдельно, вопрос в проработке.Ранее в СМИ появилась информация о том, что иностранные дипломаты в России, привитые не зарегистрированными в стране вакцинами от коронавируса, не смогли получить QR-коды, несмотря на обращение в МИД. С аналогичными проблемами столкнулись и российские дипломаты за рубежом.Комментируя РИА Новости ситуацию, в МИД РФ указали, что "в контексте выполнения соответствующих положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года российская сторона неизменно стремится к обеспечению наиболее благоприятных условий для функционирования дипломатических миссий"."Исходим из того, что российские граждане, принятые на работу в иностранные дипломатические миссии, имеют возможность вакцинации или ревакцинации отечественными препаратами в государственных медицинских учреждениях по месту жительства",- добавили в российском министерстве."Что касается довольно ограниченной по численности группы иностранных дипломатов, которые вакцинировались несертифицированными в России препаратами, то случаи оформления им QR-кодов рассматриваются отдельно. В настоящее время вопрос находится в проработке", - пояснили в МИД РФ.

https://ria.ru/20211029/sputnik-1756902529.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), вакцина "спутник v", вакцина "спутник лайт"