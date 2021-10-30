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МИД прокомментировал ситуацию с иностранными дипломатами без QR-кодов
МИД прокомментировал ситуацию с иностранными дипломатами без QR-кодов - РИА Новости, 30.10.2021
МИД прокомментировал ситуацию с иностранными дипломатами без QR-кодов
Российский МИД сообщил, что иностранные дипломаты, которые не смогли получить QR-коды в РФ, это ограниченная группа вакцинировавшихся несертифицированными... РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T12:58
2021-10-30T12:58
2021-10-30T12:58
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
вакцина "спутник v"
вакцина "спутник лайт"
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МОСКВА, 30 окт-РИА Новости. Российский МИД сообщил, что иностранные дипломаты, которые не смогли получить QR-коды в РФ, это ограниченная группа вакцинировавшихся несертифицированными препаратами, все такие случаи рассматриваются отдельно, вопрос в проработке.Ранее в СМИ появилась информация о том, что иностранные дипломаты в России, привитые не зарегистрированными в стране вакцинами от коронавируса, не смогли получить QR-коды, несмотря на обращение в МИД. С аналогичными проблемами столкнулись и российские дипломаты за рубежом.Комментируя РИА Новости ситуацию, в МИД РФ указали, что "в контексте выполнения соответствующих положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года российская сторона неизменно стремится к обеспечению наиболее благоприятных условий для функционирования дипломатических миссий"."Исходим из того, что российские граждане, принятые на работу в иностранные дипломатические миссии, имеют возможность вакцинации или ревакцинации отечественными препаратами в государственных медицинских учреждениях по месту жительства",- добавили в российском министерстве."Что касается довольно ограниченной по численности группы иностранных дипломатов, которые вакцинировались несертифицированными в России препаратами, то случаи оформления им QR-кодов рассматриваются отдельно. В настоящее время вопрос находится в проработке", - пояснили в МИД РФ.
https://ria.ru/20211029/sputnik-1756902529.html
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), вакцина "спутник v", вакцина "спутник лайт"
МИД прокомментировал ситуацию с иностранными дипломатами без QR-кодов
МИД о дипломатах в России без QR-кодов: каждый случай будет рассматриваться отдельно
МОСКВА, 30 окт-РИА Новости.
Российский МИД
сообщил, что иностранные дипломаты, которые не смогли получить QR-коды в РФ, это ограниченная группа вакцинировавшихся несертифицированными препаратами, все такие случаи рассматриваются отдельно, вопрос в проработке.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что иностранные дипломаты в России
, привитые не зарегистрированными в стране вакцинами от коронавируса, не смогли получить QR-коды, несмотря на обращение в МИД. С аналогичными проблемами столкнулись и российские дипломаты за рубежом.
Комментируя РИА Новости ситуацию, в МИД РФ указали, что "в контексте выполнения соответствующих положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года российская сторона неизменно стремится к обеспечению наиболее благоприятных условий для функционирования дипломатических миссий".
"С учетом предпринимаемых в России мер по снижению распространения новой коронавирусной инфекции министерство совместно с правительством Москвы последовательно реализует долгосрочную программу вакцинации дипкорпуса препаратами "Спутник V" и "Спутник Лайт",- рассказали в МИД. Там добавили, что "все лица, принимающие участие в данной кампании, получают соответствующие сертификаты с возможностью дальнейшего оформления QR-кодов".
"Исходим из того, что российские граждане, принятые на работу в иностранные дипломатические миссии, имеют возможность вакцинации или ревакцинации отечественными препаратами в государственных медицинских учреждениях по месту жительства",- добавили в российском министерстве.
"Что касается довольно ограниченной по численности группы иностранных дипломатов, которые вакцинировались несертифицированными в России препаратами, то случаи оформления им QR-кодов рассматриваются отдельно. В настоящее время вопрос находится в проработке", - пояснили в МИД РФ.