https://ria.ru/20211030/metavselennaya-1756989041.html

Метавселенная Цукерберга: что рассказали на конференции Facebook Connect?

Метавселенная Цукерберга: что рассказали на конференции Facebook Connect? - РИА Новости, 30.10.2021

Метавселенная Цукерберга: что рассказали на конференции Facebook Connect?

Марк Цукерберг представил своё видение технологий связи в ближайшем будущем. По его мнению, через 5-10 лет абсолютно вся жизнь - и работа, и учёба, и игры, и общение - будет проходить в безбарьерной мультиплатформенной цифровой среде с применением AR и VR. Цукерберг назвал это “Метавселенной”. Что это: прогноз, визионерство или рекламная кампания?

2021-10-30T12:00

2021-10-30T12:00

2021-10-30T12:05

мы все умрём. но это не точно

общество

технологии

марк цукерберг

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Метавселенная Цукерберга: что рассказали на конференции Facebook Connect? Марк Цукерберг представил своё видение технологий связи в ближайшем будущем. По его мнению, через 5-10 лет абсолютно вся жизнь - и работа, и учёба, и игры, и общение - будет проходить в безбарьерной мультиплатформенной цифровой среде с применением AR и VR. Цукерберг назвал это “Метавселенной”. Что это: прогноз, визионерство или рекламная кампания? audio/mpeg

Метавселенная Цукерберга: что рассказали на конференции Facebook Connect? Марк Цукерберг представил своё видение технологий связи в ближайшем будущем. По его мнению, через 5-10 лет абсолютно вся жизнь - и работа, и учёба, и игры, и общение - будет проходить в безбарьерной мультиплатформенной цифровой среде с применением AR и VR. Цукерберг назвал это “Метавселенной”. Что это: прогноз, визионерство или рекламная кампания? audio/mpeg

Разобраться в теме помогал Андрей Ивашенцев - эксперт и предприниматель в сфере дополненной и виртуальной реальности, основатель конференции MiXR.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовил Игорь КривицкийМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, марк цукерберг, facebook, подкаст, аудио