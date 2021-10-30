https://ria.ru/20211030/metavselennaya-1756989041.html
Метавселенная Цукерберга: что рассказали на конференции Facebook Connect?
Метавселенная Цукерберга: что рассказали на конференции Facebook Connect? - РИА Новости, 30.10.2021
Метавселенная Цукерберга: что рассказали на конференции Facebook Connect?
Марк Цукерберг представил своё видение технологий связи в ближайшем будущем. По его мнению, через 5-10 лет абсолютно вся жизнь - и работа, и учёба, и игры, и общение - будет проходить в безбарьерной мультиплатформенной цифровой среде с применением AR и VR. Цукерберг назвал это “Метавселенной”. Что это: прогноз, визионерство или рекламная кампания?
2021-10-30T12:00
2021-10-30T12:00
2021-10-30T12:05
мы все умрём. но это не точно
общество
технологии
марк цукерберг
facebook
подкаст
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Метавселенная Цукерберга: что рассказали на конференции Facebook Connect?
Марк Цукерберг представил своё видение технологий связи в ближайшем будущем. По его мнению, через 5-10 лет абсолютно вся жизнь - и работа, и учёба, и игры, и общение - будет проходить в безбарьерной мультиплатформенной цифровой среде с применением AR и VR. Цукерберг назвал это “Метавселенной”. Что это: прогноз, визионерство или рекламная кампания?
audio/mpeg
Метавселенная Цукерберга: что рассказали на конференции Facebook Connect?
Марк Цукерберг представил своё видение технологий связи в ближайшем будущем. По его мнению, через 5-10 лет абсолютно вся жизнь - и работа, и учёба, и игры, и общение - будет проходить в безбарьерной мультиплатформенной цифровой среде с применением AR и VR. Цукерберг назвал это “Метавселенной”. Что это: прогноз, визионерство или рекламная кампания?
audio/mpeg
Разобраться в теме помогал Андрей Ивашенцев - эксперт и предприниматель в сфере дополненной и виртуальной реальности, основатель конференции MiXR.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовил Игорь КривицкийМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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общество, технологии, марк цукерберг, facebook, подкаст, аудио
12:00 30.10.2021 (обновлено: 12:05 30.10.2021)
Метавселенная Цукерберга: что рассказали на конференции Facebook Connect?
Марк Цукерберг представил своё видение технологий связи в ближайшем будущем. По его мнению, через 5-10 лет абсолютно вся жизнь - и работа, и учёба, и игры, и общение - будет проходить в безбарьерной мультиплатформенной цифровой среде с применением AR и VR. Цукерберг назвал это “Метавселенной”. Что это: прогноз, визионерство или рекламная кампания?