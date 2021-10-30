https://ria.ru/20211030/makron-1757034384.html

Макрон рассказал, как Европа будет расплачиваться из-за энергокризиса

Макрон рассказал, как Европа будет расплачиваться из-за энергокризиса - РИА Новости, 30.10.2021

Макрон рассказал, как Европа будет расплачиваться из-за энергокризиса

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что энергетический кризис может негативно отразиться на восстановлении мировой экономики после пандемии, необходимо... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T20:02

2021-10-30T20:02

2021-10-30T20:02

в мире

европа

франция

эммануэль макрон

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что энергетический кризис может негативно отразиться на восстановлении мировой экономики после пандемии, необходимо избежать перебоев с поставками энергоносителей."В предстоящие недели и месяцы нам необходимо добиться большей прозрачности и стабильности цен, чтобы напряжение в отношении цен на энергоносители не порождало неопределенности и не подрывало восстановление мировой экономики", - отметил Макрон в интервью газете Financial Times. По его мнению, скоординированные действия стран помогут избежать дальнейшего увеличения цен.Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а в начале октября превысила отметку в 1900 долларов, достигнув исторического рекорда. Все это повышает стоимость электричества для жителей ЕС.

https://ria.ru/20211019/gaz-1755134731.html

европа

франция

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в мире, европа, франция, эммануэль макрон