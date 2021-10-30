https://ria.ru/20211030/makogon-1756968829.html

На Украине увидели прибыль "Газпрома" и ужаснулись

На Украине возмутились прибылью "Газпрома" - РИА Новости, 30.10.2021

На Украине увидели прибыль "Газпрома" и ужаснулись

Главу компании-оператора ГТС Украины Сергея Макогона возмутили данные о прибыли "Газпрома" за девять месяцев 2021 года. РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T04:49

2021-10-30T04:49

2021-10-30T04:49

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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Главу компании-оператора ГТС Украины Сергея Макогона возмутили данные о прибыли "Газпрома" за девять месяцев 2021 года.Как следует из отчета компании, опубликованного в пятницу, чистая прибыль "Газпрома" по РСБУ за первые три квартала текущего года составила 1,055 триллиона рублей против убытка в 558,226 миллиарда годом ранее. Выручка за отчетный период выросла на 53,6%, до 4,215 триллиона рублей. Себестоимость продаж составила 1,992 триллиона рублей, увеличившись на 9,1%.""Газпром" поставил абсолютный рекорд по чистой прибыли за девять месяцев", - написал Макогон в своем Facebook.По его утверждению, сверхприбыль российской компании была получена "за счет европейских потребителей". При этом Макогон обвинил "Газпром" в росте цен на газ в Европе якобы из-за "злоупотребления доминирующим положением и создания искусственного энергетического кризиса".Цены на энергоносители в Европе резко подскочили в последние месяцы. В начале августа расчетная стоимость газового фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября она выросла вдвое. Цены на газ начали снижаться после того, как 6 октября достигли исторического максимума в 1937 долларов.По мнению экспертов, подорожание сырья связано с низким уровнем наполненности европейских хранилищ, а также высоким спросом на СПГ в Азии. Президент России Владимир Путин отметил, что дефицит газа стал результатом экономической политики Еврокомиссии. Кроме того, из США и с Ближнего Востока в Европу недопоставили восемь миллиардов кубометров топлива. После того как президент Владимир Путин поручил повысить объемы сырья в европейских ПХГ, цены на энергоноситель пошли вниз.В Кремле на обвинения в адрес России в высоких ценах на газ заявляли, что западные политики просчитались при переходе на альтернативные источники энергии, они надеялись на ветрогенерацию, а несколько месяцев ветра не было. Путин называл ранее полной чушью и бредом заявления об использовании Россией газа как оружия. В Москве не раз отмечали, что "Газпром" выполняет все свои обязательства перед европейскими партнерами и готов продавать больше газа.

https://ria.ru/20211028/postavki-1756740980.html

https://ria.ru/20211029/gaz-1756908298.html

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в мире, украина, сша, азия, владимир путин, еврокомиссия, газпром, оператор гтс украины, сергей макогон, россия