https://ria.ru/20211030/krym-1757011384.html

Делегация минздрава прибыла в Крым для оценки ситуации с COVID-19

Делегация минздрава прибыла в Крым для оценки ситуации с COVID-19 - РИА Новости, 30.10.2021

Делегация минздрава прибыла в Крым для оценки ситуации с COVID-19

В Крым прибыла делегация министерства здравоохранения РФ для оценки и оказания медицинской помощи региону в лечении больных новой коронавирусной инфекцией,... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T16:16

2021-10-30T16:16

2021-10-30T16:16

распространение коронавируса

общество

владимир путин

здоровье - общество

михаил мурашко

россия

коронавирус в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости. В Крым прибыла делегация министерства здравоохранения РФ для оценки и оказания медицинской помощи региону в лечении больных новой коронавирусной инфекцией, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава республики.Ранее президент РФ Владимир Путин поручил министру здравоохранения России Михаил Мурашко и его заместителям отправиться в регионы, где складывается наиболее критическая ситуация с коронавирусом, для оказания медикам помощи."В Крым прибыла делегация специалистов из министерства здравоохранения РФ. Возглавляет делегацию заместитель министра Евгений Камкин. Специалисты прибыли с целью оценки ситуации по оказанию медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией и организации процесса вакцинации, а также с целью оказания методической помощи", - рассказали в пресс-службе.В частности, специалисты минздрава РФ уже посетили госпиталь для лечения COVID-больных, поликлиники, роддом, центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи.Рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в Крыму продолжается, за последние сутки выявлен рекордный 701 случай, выписаны 823 человека.

https://ria.ru/20211030/putin-1757003080.html

https://ria.ru/20211030/dyry-1757001047.html

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общество, владимир путин, здоровье - общество, михаил мурашко, россия, коронавирус в россии