https://ria.ru/20211030/krizis-1756963288.html

В ЮНИСЕФ заявили, что Афганистан переживает тяжелейший гуманитарный кризис

В ЮНИСЕФ заявили, что Афганистан переживает тяжелейший гуманитарный кризис - РИА Новости, 30.10.2021

В ЮНИСЕФ заявили, что Афганистан переживает тяжелейший гуманитарный кризис

Афганистан сегодня переживает один из самых тяжелых кризисов в мире, система здравоохранения и социальные службы республики находятся на грани коллапса, заявил... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T00:50

2021-10-30T00:50

2021-10-30T00:50

захват власти в афганистане талибами

в мире

афганистан

юнисеф

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ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Афганистан сегодня переживает один из самых тяжелых кризисов в мире, система здравоохранения и социальные службы республики находятся на грани коллапса, заявил РИА Новости представитель ЮНИСЕФ в стране Салам Аль-Джанаби.По его словам, уже по состоянию на начало 2021 года ситуация в Афганистане была одной из самых неблагополучных во всем мире - почти половина населения республики, включая 10 миллионов детей, нуждались в оказании гуманитарной помощи."Из-за недавних событий и экономических потрясений, которые переживает страна, все больше семей оказываются на грани. Согласно прогнозам, более половины афганского населения ждет острый голод, поскольку гуманитарные потребности Афганистана вырастут до рекордных значений. По мере роста дефицита продовольственной безопасности в Афганистане растет и число случаев острого недоедания среди детей в возрасте до пяти лет", - рассказал представитель ЮНИСЕФ.Собеседник выразил уверенность, что без принятия неотложных мер гуманитарная ситуация в исламской республике продолжит ухудшаться и в следующем году. При этом Аль-Джанаби оценил необходимые расходы на текущие гуманитарные потребности Афганистана в 192 миллиона долларов."Эта сумма, безусловно, будет увеличиваться, поскольку потребности также будут продолжать расти. Из 192 миллионов долларов доноры ЮНИСЕФ выделили порядка 70% от необходимой поддержки. Мы настоятельно призываем доноров сохранить свои гуманитарные инвестиции, а также инвестиции в развитие Афганистана, чтобы не упустить достижения последних десятилетий", - добавил Аль-Джанаби.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20211029/soobschestvo-1756925854.html

https://ria.ru/20211027/gumpomosch-1756451333.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, афганистан, юнисеф