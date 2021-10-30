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В Петербурге закрыли шесть баров, не соблюдавших ограничения по COVID-19
В Петербурге закрыли шесть баров, не соблюдавших ограничения по COVID-19 - РИА Новости, 30.10.2021
В Петербурге закрыли шесть баров, не соблюдавших ограничения по COVID-19
В Петербурге по результатам ночного рейда закрыли и опечатали шесть заведений, не соблюдавших ограничительные меры из-за коронавируса, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T15:07
2021-10-30T15:07
санкт-петербург
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт – РИА Новости. В Петербурге по результатам ночного рейда закрыли и опечатали шесть заведений, не соблюдавших ограничительные меры из-за коронавируса, сообщает пресс-служба администрации губернатора.Вечером в пятницу и минувшей ночью сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга совместно с Роспотребнадзором и полицией провели рейд по проверке соблюдения запрета на работу предприятий общепита и досуга с 30 октября по 7 ноября.В частности, запрет на работу с 30 октября по 7 ноября проигнорировали клубы на Конюшенной площади и Большой Конюшенной улице, паб и кальянная на Большой Пушкарской улице. В двух заведениях на Садовой улице и проспекте Испытателей посетители курили кальян, персонал работал без масок, не было QR-кода и разметки, журналов дезинфекции.По результатам рейда работа заведений-нарушителей приостановлена представителями Роспотребнадзора, помещения опечатаны.Ранее сообщалось, что в Петербурге на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября вводятся дополнительные ограничения. В частности, в городе будут закрыты кафе и рестораны (за исключением обслуживания навынос и доставку), непродовольственные магазины, салоны красоты (за исключением парикмахерских услуг), косметические салоны, СПА-салоны, солярии, фитнес-центры, бассейны, аквапарки, океанариумы, аттракционы и ледовые катки. Временно приостанавливается проведение спортивных и физкультурных мероприятий (за исключением согласованных Роспотребнадзором), проведение культурных и зрелищных (за исключением деятельности театров и музеев), конгрессно-выставочных и досуговых мероприятий.
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санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии
15:07 30.10.2021
 
В Петербурге закрыли шесть баров, не соблюдавших ограничения по COVID-19

Шесть баров, не соблюдавших ограничения по COVID-19, опечатали в Петербурге

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВид на Большеохтинский мост в Санкт-Петербурге
Вид на Большеохтинский мост в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт – РИА Новости. В Петербурге по результатам ночного рейда закрыли и опечатали шесть заведений, не соблюдавших ограничительные меры из-за коронавируса, сообщает пресс-служба администрации губернатора.
Вечером в пятницу и минувшей ночью сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга совместно с Роспотребнадзором и полицией провели рейд по проверке соблюдения запрета на работу предприятий общепита и досуга с 30 октября по 7 ноября.
"В ходе рейда проверены 18 ресторанов, кафе, кальянных и ночных клубов в Центральном, Петроградском и Приморском районах. Нарушения антиковидных ограничений выявлены в шести заведениях", - говорится в сообщении.
В частности, запрет на работу с 30 октября по 7 ноября проигнорировали клубы на Конюшенной площади и Большой Конюшенной улице, паб и кальянная на Большой Пушкарской улице. В двух заведениях на Садовой улице и проспекте Испытателей посетители курили кальян, персонал работал без масок, не было QR-кода и разметки, журналов дезинфекции.
По результатам рейда работа заведений-нарушителей приостановлена представителями Роспотребнадзора, помещения опечатаны.
"Ситуация в городе остается напряженной. Запреты на нерабочие дни введены, чтобы прервать цепочку заражений. Ограничения обязательны для всех. Усилен контроль за их соблюдением. Это вынужденная мера. Очень важно, чтобы все петербуржцы ответственно относились к своему здоровью и здоровью близких", - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Петербурге на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября вводятся дополнительные ограничения. В частности, в городе будут закрыты кафе и рестораны (за исключением обслуживания навынос и доставку), непродовольственные магазины, салоны красоты (за исключением парикмахерских услуг), косметические салоны, СПА-салоны, солярии, фитнес-центры, бассейны, аквапарки, океанариумы, аттракционы и ледовые катки. Временно приостанавливается проведение спортивных и физкультурных мероприятий (за исключением согласованных Роспотребнадзором), проведение культурных и зрелищных (за исключением деятельности театров и музеев), конгрессно-выставочных и досуговых мероприятий.
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