https://ria.ru/20211030/koronavirus-1757005703.html

В Петербурге закрыли шесть баров, не соблюдавших ограничения по COVID-19

В Петербурге закрыли шесть баров, не соблюдавших ограничения по COVID-19 - РИА Новости, 30.10.2021

В Петербурге закрыли шесть баров, не соблюдавших ограничения по COVID-19

В Петербурге по результатам ночного рейда закрыли и опечатали шесть заведений, не соблюдавших ограничительные меры из-за коронавируса, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T15:07

2021-10-30T15:07

2021-10-30T15:07

санкт-петербург

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус в россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт – РИА Новости. В Петербурге по результатам ночного рейда закрыли и опечатали шесть заведений, не соблюдавших ограничительные меры из-за коронавируса, сообщает пресс-служба администрации губернатора.Вечером в пятницу и минувшей ночью сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга совместно с Роспотребнадзором и полицией провели рейд по проверке соблюдения запрета на работу предприятий общепита и досуга с 30 октября по 7 ноября.В частности, запрет на работу с 30 октября по 7 ноября проигнорировали клубы на Конюшенной площади и Большой Конюшенной улице, паб и кальянная на Большой Пушкарской улице. В двух заведениях на Садовой улице и проспекте Испытателей посетители курили кальян, персонал работал без масок, не было QR-кода и разметки, журналов дезинфекции.По результатам рейда работа заведений-нарушителей приостановлена представителями Роспотребнадзора, помещения опечатаны.Ранее сообщалось, что в Петербурге на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября вводятся дополнительные ограничения. В частности, в городе будут закрыты кафе и рестораны (за исключением обслуживания навынос и доставку), непродовольственные магазины, салоны красоты (за исключением парикмахерских услуг), косметические салоны, СПА-салоны, солярии, фитнес-центры, бассейны, аквапарки, океанариумы, аттракционы и ледовые катки. Временно приостанавливается проведение спортивных и физкультурных мероприятий (за исключением согласованных Роспотребнадзором), проведение культурных и зрелищных (за исключением деятельности театров и музеев), конгрессно-выставочных и досуговых мероприятий.

https://ria.ru/20211025/covid-19-1756174586.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии