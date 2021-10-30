МИД сообщил о дискриминации дипломатов, привитых российской вакциной
МИД: отмечаем дискриминацию дипломатов, привитых российской вакциной, в ряде стран
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник подписывает сертификат в центре вакцинации
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. В МИД России заявили РИА Новости, что отмечают наличие дискриминации дипломатов РФ, привитых российской вакциной, в ряде стран.
Ранее в СМИ появилась информация, что иностранные дипломаты в России, привитые не зарегистрированными в стране вакцинами от коронавируса, не смогли получить QR-коды, несмотря на обращение в МИД. С аналогичными проблемами столкнулись и российские дипломаты.
"В этой связи хотели бы также отметить, что в некоторых зарубежных странах власти государств пребывания вводят порядок передвижения на период карантина, который не только затрудняет работу российских загранучреждений, но и ставит сотрудников наших представительств в заведомо неравное положение", - сказали в МИД РФ.
"Де-факто это может трактоваться как дискриминация наших дипломатов и членов их семей, вакцинированных российскими антиковидными препаратами", - заметили в ведомстве. "В настоящее время они ограничены в служебной деятельности и повседневной жизни из-за невозможности получения "санитарных" пропусков", - указали в министерстве.