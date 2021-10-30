https://ria.ru/20211030/koronavirus-1756996010.html

МИД сообщил о дискриминации дипломатов, привитых российской вакциной

МИД сообщил о дискриминации дипломатов, привитых российской вакциной - РИА Новости, 30.10.2021

МИД сообщил о дискриминации дипломатов, привитых российской вакциной

В МИД России заявили РИА Новости, что отмечают наличие дискриминации дипломатов РФ, привитых российской вакциной, в ряде стран. РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T13:17

2021-10-30T13:17

2021-10-30T13:17

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756420311_0:238:3072:1966_1920x0_80_0_0_f72b94f9c64d118a57d994694f4e07d3.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. В МИД России заявили РИА Новости, что отмечают наличие дискриминации дипломатов РФ, привитых российской вакциной, в ряде стран.Ранее в СМИ появилась информация, что иностранные дипломаты в России, привитые не зарегистрированными в стране вакцинами от коронавируса, не смогли получить QR-коды, несмотря на обращение в МИД. С аналогичными проблемами столкнулись и российские дипломаты."В этой связи хотели бы также отметить, что в некоторых зарубежных странах власти государств пребывания вводят порядок передвижения на период карантина, который не только затрудняет работу российских загранучреждений, но и ставит сотрудников наших представительств в заведомо неравное положение", - сказали в МИД РФ.

https://ria.ru/20211030/mid-1756994464.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, коронавирус covid-19