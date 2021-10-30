https://ria.ru/20211030/koronavirus-1756990322.html

В России за сутки от COVID-19 умерли 1160 человек

В России за сутки от COVID-19 умерли 1160 человек - РИА Новости, 30.10.2021

В России за сутки от COVID-19 умерли 1160 человек

За сутки в России подтверждены 1160 смертей с COVID-19, за все время скончалось 237 380 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T12:10

2021-10-30T12:10

2021-10-30T12:10

распространение коронавируса

общество

краснодарский край

москва

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 1160 смертей с COVID-19, за все время скончалось 237 380 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 1 160 смертей... За весь период по России умерло 237 380 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки скончались 97 человек, в Санкт-Петербурге – 76, в Краснодарском крае – 43.

https://ria.ru/20211030/koronavirus-1756970427.html

краснодарский край

москва

россия

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