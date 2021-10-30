https://ria.ru/20211030/koronavirus-1756990179.html
В России за сутки 28 909 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 28 909 человек выздоровели от COVID-19 - РИА Новости, 30.10.2021
В России за сутки 28 909 человек выздоровели от COVID-19
За сутки в России выписаны 28 909 человек после COVID-19, за все время - 7 331 424, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T12:09
2021-10-30T12:09
2021-10-30T13:14
общество
здоровье - общество
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распространение коронавируса
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. За сутки в России выписаны 28 909 человек после COVID-19, за все время - 7 331 424, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.В частности, в Москве выписаны 5506 человек, в Подмосковье - 3088, в Санкт-Петербурге - 2604.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
12:09 30.10.2021 (обновлено: 13:14 30.10.2021)
В России за сутки 28 909 человек выздоровели от COVID-19
За сутки в России выздоровели 28 909 человек после лечения от COVID-19