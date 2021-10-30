https://ria.ru/20211030/koronavirus-1756990179.html

В России за сутки 28 909 человек выздоровели от COVID-19

В России за сутки 28 909 человек выздоровели от COVID-19 - РИА Новости, 30.10.2021

В России за сутки 28 909 человек выздоровели от COVID-19

За сутки в России выписаны 28 909 человек после COVID-19, за все время - 7 331 424, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T12:09

2021-10-30T12:09

2021-10-30T13:14

общество

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распространение коронавируса

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. За сутки в России выписаны 28 909 человек после COVID-19, за все время - 7 331 424, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.В частности, в Москве выписаны 5506 человек, в Подмосковье - 3088, в Санкт-Петербурге - 2604.

https://ria.ru/20211030/koronavirus-1756989906.html

россия

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2021

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