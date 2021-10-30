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Китай назвал доклад разведки США о происхождении коронавируса ненаучным
Китай назвал доклад разведки США о происхождении коронавируса ненаучным - РИА Новости, 30.10.2021
Китай назвал доклад разведки США о происхождении коронавируса ненаучным
Представитель китайского посольства в США Лю Пэнъюй прокомментировал доклад американской разведки о происхождении коронавируса, назвав его ненаучным, сообщает... РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T09:47
2021-10-30T09:47
2021-10-30T11:11
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ПЕКИН, 30 окт — РИА Новости. Представитель китайского посольства в США Лю Пэнъюй прокомментировал доклад американской разведки о происхождении коронавируса, назвав его ненаучным, сообщает издание South China Morning Post.В документе, опубликованном накануне на сайте офиса директора национальной разведки США, выдвигаются две основные версии происхождения SARS-CoV-2: естественная и лабораторная, но ни одной не отдается предпочтение — любая может оказаться верной. Кроме того, разведсообщество полагает, что коронавирус не был генетически модифицирован, а власти Китая не знали о нем заранее.Дипломат также обратил внимание на то, что США отказываются отвечать на сомнения международного сообщества относительно военной лаборатории в Форт-Детрике и более 200 зарубежных баз "для биологических экспериментов". Таким образом, по словам Лю Пэнъюя, американская сторона "пытается скрыть правду и избежать ответственности".Вспышку неизвестной пандемии зафиксировали в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Специалисты выяснили, что причиной ее стал коронавирус нового типа. Вскоре заболевание распространилось за пределы Китая, и 11 марта 2020 года ВОЗ заявила о всемирной пандемии. Установить происхождение SARS-CoV-2 пока не удалось. Эксперты ВОЗ, побывавшие в Ухане в начале этого года, представили несколько версий. В частности, утечку из лаборатории они считают "крайне маловероятной". По их мнению, коронавирус, скорее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное.
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в мире, сша, ухань, воз, коронавирус covid-19
09:47 30.10.2021 (обновлено: 11:11 30.10.2021)
Китай назвал доклад разведки США о происхождении коронавируса ненаучным
КНР обвинила разведку США в ненаучном подходе после доклада о происхождении COVID-19
ПЕКИН, 30 окт — РИА Новости.
Представитель китайского посольства в США
Лю Пэнъюй прокомментировал доклад американской разведки о происхождении коронавируса, назвав его ненаучным, сообщает издание South China Morning Post
.
В документе, опубликованном накануне на сайте офиса директора национальной разведки США, выдвигаются две основные версии происхождения SARS-CoV-2: естественная и лабораторная, но ни одной не отдается предпочтение — любая может оказаться верной. Кроме того, разведсообщество полагает, что коронавирус не был генетически модифицирован, а власти Китая не знали о нем заранее.
"Так называемая "оценка происхождения COVID-19", опубликованная разведывательным сообществом США, совершенно ненаучна. Она только подорвет научно обоснованное изучение происхождения и помешает глобальным усилиям по поиску источника вируса", — заявил Лю Пэнъюй.
Дипломат также обратил внимание на то, что США отказываются отвечать на сомнения международного сообщества относительно военной лаборатории в Форт-Детрике и более 200 зарубежных баз "для биологических экспериментов". Таким образом, по словам Лю Пэнъюя, американская сторона "пытается скрыть правду и избежать ответственности".
Вспышку неизвестной пандемии зафиксировали в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Специалисты выяснили, что причиной ее стал коронавирус нового типа. Вскоре заболевание распространилось за пределы Китая, и 11 марта 2020 года ВОЗ
заявила о всемирной пандемии.
Установить происхождение SARS-CoV-2 пока не удалось. Эксперты ВОЗ, побывавшие в Ухане в начале этого года, представили несколько версий. В частности, утечку из лаборатории они считают "крайне маловероятной". По их мнению, коронавирус, скорее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное.