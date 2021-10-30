https://ria.ru/20211030/knr-1756978259.html

Китай назвал доклад разведки США о происхождении коронавируса ненаучным

Китай назвал доклад разведки США о происхождении коронавируса ненаучным - РИА Новости, 30.10.2021

Китай назвал доклад разведки США о происхождении коронавируса ненаучным

Представитель китайского посольства в США Лю Пэнъюй прокомментировал доклад американской разведки о происхождении коронавируса, назвав его ненаучным, сообщает... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T09:47

2021-10-30T09:47

2021-10-30T11:11

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коронавирус covid-19

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ПЕКИН, 30 окт — РИА Новости. Представитель китайского посольства в США Лю Пэнъюй прокомментировал доклад американской разведки о происхождении коронавируса, назвав его ненаучным, сообщает издание South China Morning Post.В документе, опубликованном накануне на сайте офиса директора национальной разведки США, выдвигаются две основные версии происхождения SARS-CoV-2: естественная и лабораторная, но ни одной не отдается предпочтение — любая может оказаться верной. Кроме того, разведсообщество полагает, что коронавирус не был генетически модифицирован, а власти Китая не знали о нем заранее.Дипломат также обратил внимание на то, что США отказываются отвечать на сомнения международного сообщества относительно военной лаборатории в Форт-Детрике и более 200 зарубежных баз "для биологических экспериментов". Таким образом, по словам Лю Пэнъюя, американская сторона "пытается скрыть правду и избежать ответственности".Вспышку неизвестной пандемии зафиксировали в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Специалисты выяснили, что причиной ее стал коронавирус нового типа. Вскоре заболевание распространилось за пределы Китая, и 11 марта 2020 года ВОЗ заявила о всемирной пандемии. Установить происхождение SARS-CoV-2 пока не удалось. Эксперты ВОЗ, побывавшие в Ухане в начале этого года, представили несколько версий. В частности, утечку из лаборатории они считают "крайне маловероятной". По их мнению, коронавирус, скорее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное.

https://ria.ru/20211029/koronavirus-1756956696.html

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в мире, сша, ухань, воз, коронавирус covid-19