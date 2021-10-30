https://ria.ru/20211030/kirillov-1757008959.html

Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Кириллова

Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Кириллова - РИА Новости, 30.10.2021

Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Кириллова

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной телеведущего Игоря Кириллова, назвав его олицетворением лучших традиций... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T15:47

2021-10-30T15:47

2021-10-30T16:10

игорь кириллов

михаил мишустин

россия

культура

умер игорь кириллов

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной телеведущего Игоря Кириллова, назвав его олицетворением лучших традиций дикторского искусства и ораторского мастерства, соответствующая телеграмма опубликована на сайте правительства."Игорь Леонидович Кириллов - легенда отечественного телевидения, уникальный ведущий, многогранный, творчески одарённый человек. Без преувеличения - голос нашей страны. Игорь Леонидович был олицетворением лучших традиций дикторского искусства и ораторского мастерства", - говорится в телеграмме.Мишустин также добавил, что именно Кириллов многие годы выходил в эфир информационной программы "Время", где рассказывал о событиях в стране и в мире."Вместе с ним миллионы зрителей узнавали о запуске первого искусственного спутника Земли, смотрели Парад Победы на Красной площади, встречали праздники", - говорится в телеграмме.

https://ria.ru/20211030/diktor-1756984238.html

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игорь кириллов, михаил мишустин, россия, культура, умер игорь кириллов