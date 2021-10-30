https://ria.ru/20211030/kirillov-1756999234.html
Володин выразил соболезнования родным диктора Кириллова
Володин выразил соболезнования родным диктора Кириллова - РИА Новости, 30.10.2021
Володин выразил соболезнования родным диктора Кириллова
Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким диктора Игоря Кириллова и отметил заслуги журналиста. РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T13:56
2021-10-30T13:56
2021-10-30T16:01
ссср
вячеслав володин
игорь кириллов
госдума рф
культура
умер игорь кириллов
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким диктора Игоря Кириллова и отметил заслуги журналиста.О смерти тележурналиста, диктора, Народного артиста СССР Игоря Кириллова на 90-м году жизни стало известно в субботу."Игорь Леонидович Кириллов был талантливым, профессиональным и очень доброжелательным человеком. Без него трудно представить отечественное телевидение. Он был блестящим диктором, голосом Парада Победы. Игорь Кириллов воспитал несколько поколений тележурналистов. Вся его жизнь была отдана любимому делу. Уход из жизни Игоря Леонидовича Кириллова – невосполнимая потеря для всех нас. Светлая память", - цитирует слова Володина сайт Госдумы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ссср, вячеслав володин, игорь кириллов, госдума рф, культура, умер игорь кириллов
13:56 30.10.2021 (обновлено: 16:01 30.10.2021)
Володин выразил соболезнования родным диктора Кириллова
Володин: без Кириллова трудно представить отечественное телевидение