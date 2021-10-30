https://ria.ru/20211030/kirillov-1756999234.html

Володин выразил соболезнования родным диктора Кириллова

Володин выразил соболезнования родным диктора Кириллова - РИА Новости, 30.10.2021

Володин выразил соболезнования родным диктора Кириллова

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким диктора Игоря Кириллова и отметил заслуги журналиста. РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T13:56

2021-10-30T13:56

2021-10-30T16:01

ссср

вячеслав володин

игорь кириллов

госдума рф

культура

умер игорь кириллов

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким диктора Игоря Кириллова и отметил заслуги журналиста.О смерти тележурналиста, диктора, Народного артиста СССР Игоря Кириллова на 90-м году жизни стало известно в субботу."Игорь Леонидович Кириллов был талантливым, профессиональным и очень доброжелательным человеком. Без него трудно представить отечественное телевидение. Он был блестящим диктором, голосом Парада Победы. Игорь Кириллов воспитал несколько поколений тележурналистов. Вся его жизнь была отдана любимому делу. Уход из жизни Игоря Леонидовича Кириллова – невосполнимая потеря для всех нас. Светлая память", - цитирует слова Володина сайт Госдумы.

https://ria.ru/20211030/diktor-1756984238.html

ссср

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ссср, вячеслав володин, игорь кириллов, госдума рф, культура, умер игорь кириллов