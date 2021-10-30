https://ria.ru/20211030/kirillov-1756997211.html

Путин выразил соболезнования в связи со смертью диктора Кириллова

Путин выразил соболезнования в связи со смертью диктора Кириллова - РИА Новости, 30.10.2021

Путин выразил соболезнования в связи со смертью диктора Кириллова

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной телеведущего Игоря Кириллова, назвав его профессионалом и патриархом отечественного... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T13:28

2021-10-30T13:28

2021-10-30T13:37

владимир путин

игорь кириллов

культура

умер игорь кириллов

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной телеведущего Игоря Кириллова, назвав его профессионалом и патриархом отечественного телевидения.О смерти тележурналиста, диктора, Народного артиста СССР Игоря Кириллова на 90-м году жизни стало известно в субботу."С глубоким прискорбием узнал о кончине Игоря Леонидовича Кириллова. Игорь Кириллов был блестящим профессионалом, признанным патриархом отечественного телевидения", - говорится в телеграмме президента РФ, текст которой размещен на сайте КремляПутин добавил, что Кириллов всегда трудился творчески, преданно, беззаветно служил избранному делу, был достойным примером и настоящим центром притяжения для молодых коллег.Российский лидер отметил, что память о журналисте навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей и телезрителей.

https://ria.ru/20211030/diktor-1756984238.html

https://ria.ru/20211030/prichina-1756993306.html

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2021

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владимир путин, игорь кириллов, культура, умер игорь кириллов