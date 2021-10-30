https://ria.ru/20211030/kirillov-1756996124.html
Любимова выразила соболезнования семье диктора Кириллова
Любимова выразила соболезнования семье диктора Кириллова - РИА Новости, 30.10.2021
Любимова выразила соболезнования семье диктора Кириллова
Министр культуры РФ Ольга Любимова выразила соболезнования семье диктора и журналиста Игоря Кириллова, отметив, что его голос стал голосом целой эпохи на... РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T13:17
2021-10-30T13:17
2021-10-30T13:17
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова выразила соболезнования семье диктора и журналиста Игоря Кириллова, отметив, что его голос стал голосом целой эпохи на отечественном телевидении."Невосполнимой потерей для отечественной культуры и всех нас стал уход из жизни замечательного теле- и радиоведущего, диктора Центрального телевидения Гостелерадио СССР, народного артиста СССР Игоря Леонидовича Кириллова. К своей профессии он относился с огромной любовью. Его голос не просто был узнаваемым, он стал символом целой эпохи на отечественном телевидении", - говорится в телеграмме министра культуры.Любимова также отметила, что Кириллов вёл большую педагогическую работу и щедро делился секретами мастерства с молодым поколением специалистов."Прошу передать родным и близким мои глубокие искренние соболезнования. Светлая память", - подытожила Любимова.Игорь Кириллов скончался в субботу на 90-м году жизни.
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Любимова выразила соболезнования семье диктора Кириллова
Любимова: голос Кириллова стал символом эпохи на отечественном телевидении