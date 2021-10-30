https://ria.ru/20211030/kirillov-1756987741.html

Сеславинский: Кириллов был камертоном симфонии отечественного телевидения

Сеславинский: Кириллов был камертоном симфонии отечественного телевидения - РИА Новости, 30.10.2021

Сеславинский: Кириллов был камертоном симфонии отечественного телевидения

Экс-глава Роспечати, топ-менеджер USM холдинга, лауреат премии ТЭФИ Михал Сеславинский заявил, что диктор, тележурналист Игорь Кириллов был камертоном... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T11:47

2021-10-30T11:47

2021-10-30T11:47

общество

медиа - общество

кириллов

москва

михаил сеславинский

игорь кириллов

умер игорь кириллов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1e/1756982070_0:0:3114:1753_1920x0_80_0_0_d39732109ee0920644c82670a5d3f9f3.jpg

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Экс-глава Роспечати, топ-менеджер USM холдинга, лауреат премии ТЭФИ Михал Сеславинский заявил, что диктор, тележурналист Игорь Кириллов был камертоном многозвучной симфонии отечественного телевидения."Для меня Игорь Леонидович всегда был нравственным камертоном многозвучной симфонии отечественного телевидения. Он был безгранично предан своей профессии, переживал за нашу отрасль, отдавал много сил обучению и воспитанию нового поколения телевизионщиков. Более 20 лет мы с ним плотно сотрудничали в рамках работы Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям", - сказал Михал Сеславинский РИА Новости.Он отметил, что Игорь Леонидович интенсивно преподавал в Академии медиаиндустрии."Он был связующим звеном между советским и российским телевидением, и, без сомнения, - украшением нашего сообщества. В его руках находилась эстафетная палочка дикторского мастерства, но, хочу подчеркнуть, что он был человеком с разносторонней эрудицией и интересами, с ним было интересно обсуждать самые разные темы", - добавил Михал Сеславинский.По его словам, деятельность Игоря Леонидовича и имя навсегда сохранятся в "золотом фонде" отечественного телевидения.

кириллов

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, медиа - общество, кириллов, москва, михаил сеславинский, игорь кириллов, умер игорь кириллов