Человек-эпоха. Умер диктор Игорь Кириллов

Игорь Кириллов родился в Москве 14 сентября 1932 года. В 1955 году окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина.
Игорь Кириллов родился в Москве 14 сентября 1932 года. В 1955 году окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина.
С 1957 года начал работать на телевидении. Более 20 лет был диктором программы "Время", вел многие другие передачи, в том числе трансляции парадов на Красной площади.
С 1957 года начал работать на телевидении. Более 20 лет был диктором программы "Время", вел многие другие передачи, в том числе трансляции парадов на Красной площади.
На фото: директор дикторского отдела ЦТ Аза Лихитченко и художественный руководитель отдела народный артист РСФСР Игорь Кириллов на главном выпуске программы "Время". 1986 год
На фото: директор дикторского отдела ЦТ Аза Лихитченко и художественный руководитель отдела народный артист РСФСР Игорь Кириллов на главном выпуске программы "Время". 1986 год
С 1968 по 1989 год возглавлял дикторский отдел на Первом канале.
С 1968 по 1989 год возглавлял дикторский отдел на Первом канале.
В 1990-е годы Игорь Кириллов был ведущим программ "Взгляд", "Телескоп", "Экслибрис" и художественным руководителем канала "Деловая Россия".
В 1990-е годы Игорь Кириллов был ведущим программ "Взгляд", "Телескоп", "Экслибрис" и художественным руководителем канала "Деловая Россия".
Кириллов снялся в эпизодических ролях в нескольких фильмах, где играл самого себя, – "Семь дней с русской красавицей" (1991), "Зависть богов" (2000), "Парк советского периода" (2006), "Другое лицо" (2008) и других.
Кириллов снялся в эпизодических ролях в нескольких фильмах, где играл самого себя, – "Семь дней с русской красавицей" (1991), "Зависть богов" (2000), "Парк советского периода" (2006), "Другое лицо" (2008) и других.
На фото: диктор Первой программы Центрального телевидения (ЦТ) Гостелерадио СССР (ныне — Первый канал) Игорь Кириллов дома со своим 15-летним сыном Всеволодом. 1986 год
На фото: диктор Первой программы Центрального телевидения (ЦТ) Гостелерадио СССР (ныне — Первый канал) Игорь Кириллов дома со своим 15-летним сыном Всеволодом. 1986 год
Кириллов преподавал в Институте повышения квалификации работников радио и телевидения (ныне Академия медиаиндустрии).
Кириллов преподавал в Институте повышения квалификации работников радио и телевидения (ныне Академия медиаиндустрии).
В 1968 году Кириллову присвоили звание заслуженного, а в 1982-м — народного артиста РСФСР. В 1988-м он стал народным артистом СССР. В 2001 году Кириллов получил почетный титул "Человек-эпоха".
В 1968 году Кириллову присвоили звание заслуженного, а в 1982-м — народного артиста РСФСР. В 1988-м он стал народным артистом СССР. В 2001 году Кириллов получил почетный титул "Человек-эпоха".
На фото: президент Владимир Путин и Игорь Кириллов, награжденный орденом Почета, на церемонии награждения в Екатерининском зале Кремля. 27 ноября 2018
На фото: президент Владимир Путин и Игорь Кириллов, награжденный орденом Почета, на церемонии награждения в Екатерининском зале Кремля. 27 ноября 2018
Глава Союза журналистов России Соловьев назвал Кириллова уникальным человеком и подчеркнул, что его голос навсегда останется в наших сердцах.
Глава Союза журналистов России Соловьев назвал Кириллова уникальным человеком и подчеркнул, что его голос навсегда останется в наших сердцах.