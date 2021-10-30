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Культура
https://ria.ru/20211030/diktor-1756984238.html
Человек-эпоха. Умер диктор Игорь Кириллов
Человек-эпоха. Умер диктор Игорь Кириллов - РИА Новости, 30.10.2021
Человек-эпоха. Умер диктор Игорь Кириллов
РИА Новости, 30.10.2021
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11:40 30.10.2021 (обновлено: 12:07 30.10.2021)
 

Человек-эпоха. Умер диктор Игорь Кириллов

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© РИА Новости / Виталий Арутюнов

Игорь Кириллов родился в Москве 14 сентября 1932 года. В 1955 году окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина.

Диктор Первой программы Центрального телевидения (ЦТ) Гостелерадио СССР Игорь Кириллов
1 из 11

Игорь Кириллов родился в Москве 14 сентября 1932 года. В 1955 году окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина.

© РИА Новости / Виталий Арутюнов
© РИА Новости / А. Агеев

С 1957 года начал работать на телевидении. Более 20 лет был диктором программы "Время", вел многие другие передачи, в том числе трансляции парадов на Красной площади.

Дикторы Центрального телевидения Игорь Кириллов и Нонна Бодрова ведут программу Время. 1977 год
2 из 11

С 1957 года начал работать на телевидении. Более 20 лет был диктором программы "Время", вел многие другие передачи, в том числе трансляции парадов на Красной площади.

© РИА Новости / А. Агеев
© РИА Новости / Виталий Арутюнов

На фото: директор дикторского отдела ЦТ Аза Лихитченко и художественный руководитель отдела народный артист РСФСР Игорь Кириллов на главном выпуске программы "Время". 1986 год

Директор дикторского отдела ЦТ Аза Лихитченко и художественный руководитель отдела народный артист РСФСР Игорь Кириллов на главном выпуске программы Время
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На фото: директор дикторского отдела ЦТ Аза Лихитченко и художественный руководитель отдела народный артист РСФСР Игорь Кириллов на главном выпуске программы "Время". 1986 год

© РИА Новости / Виталий Арутюнов
© РИА Новости / Виталий Арутюнов / Перейти в фотобанк

С 1968 по 1989 год возглавлял дикторский отдел на Первом канале.

Игорь Кириллов, художественный руководитель дикторского отдела Центрального телевидения, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР
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С 1968 по 1989 год возглавлял дикторский отдел на Первом канале.

© РИА Новости / Виталий Арутюнов
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© РИА Новости / Паладин Леонид / Перейти в фотобанк

В 1990-е годы Игорь Кириллов был ведущим программ "Взгляд", "Телескоп", "Экслибрис" и художественным руководителем канала "Деловая Россия".

Диктор Игорь Кириллов беседует с поэтом Давидом Кугультиновым на Красной площади во время празднования 68-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции
5 из 11

В 1990-е годы Игорь Кириллов был ведущим программ "Взгляд", "Телескоп", "Экслибрис" и художественным руководителем канала "Деловая Россия".

© РИА Новости / Паладин Леонид
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© РИА Новости / Виталий Арутюнов

Кириллов снялся в эпизодических ролях в нескольких фильмах, где играл самого себя, – "Семь дней с русской красавицей" (1991), "Зависть богов" (2000), "Парк советского периода" (2006), "Другое лицо" (2008) и других.

Диктор Первой программы Центрального телевидения Гостелерадио СССР Игорь Кириллов около главного здания телецентра Останкино
6 из 11

Кириллов снялся в эпизодических ролях в нескольких фильмах, где играл самого себя, – "Семь дней с русской красавицей" (1991), "Зависть богов" (2000), "Парк советского периода" (2006), "Другое лицо" (2008) и других.

© РИА Новости / Виталий Арутюнов
© РИА Новости / Виталий Арутюнов

На фото: диктор Первой программы Центрального телевидения (ЦТ) Гостелерадио СССР (ныне — Первый канал) Игорь Кириллов дома со своим 15-летним сыном Всеволодом. 1986 год

Диктор Первой программы Центрального телевидения Гостелерадио СССР Игорь Кириллов дома со своим 15-летним сыном Всеволодом
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На фото: диктор Первой программы Центрального телевидения (ЦТ) Гостелерадио СССР (ныне — Первый канал) Игорь Кириллов дома со своим 15-летним сыном Всеволодом. 1986 год

© РИА Новости / Виталий Арутюнов
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Кириллов преподавал в Институте повышения квалификации работников радио и телевидения (ныне Академия медиаиндустрии).

Диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Игорь Кириллов читает текст Тотального диктанта в аудитории Московского городского университета управления
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Кириллов преподавал в Институте повышения квалификации работников радио и телевидения (ныне Академия медиаиндустрии).

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Лев Носов

В 1968 году Кириллову присвоили звание заслуженного, а в 1982-м — народного артиста РСФСР. В 1988-м он стал народным артистом СССР. В 2001 году Кириллов получил почетный титул "Человек-эпоха".

Руководитель дикторского отдела Первого канала Центрального телевидения, телеведущий Игорь Кириллов ведет занятия с коллегами в телецентре Останкино
9 из 11

В 1968 году Кириллову присвоили звание заслуженного, а в 1982-м — народного артиста РСФСР. В 1988-м он стал народным артистом СССР. В 2001 году Кириллов получил почетный титул "Человек-эпоха".

© РИА Новости / Лев Носов
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

На фото: президент Владимир Путин и Игорь Кириллов, награжденный орденом Почета, на церемонии награждения в Екатерининском зале Кремля. 27 ноября 2018

Президент РФ Владимир Путин и народный артист СССР, диктор телекомпании Первый канал Игорь Кириллов, награжденный орденом Почета, на церемонии награждения в Екатерининском зале Кремля
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На фото: президент Владимир Путин и Игорь Кириллов, награжденный орденом Почета, на церемонии награждения в Екатерининском зале Кремля. 27 ноября 2018

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Виталий Арутюнов

Глава Союза журналистов России Соловьев назвал Кириллова уникальным человеком и подчеркнул, что его голос навсегда останется в наших сердцах.

Художественный руководитель дикторского отдела Центрального телевидения, народный аритист РСФСР Игорь Кириллов
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Глава Союза журналистов России Соловьев назвал Кириллова уникальным человеком и подчеркнул, что его голос навсегда останется в наших сердцах.

© РИА Новости / Виталий Арутюнов
 
КультураФотоМоскваВладимир ПутинИгорь КирилловУмер Игорь КирилловНовости культуры
 
 
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