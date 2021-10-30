https://ria.ru/20211030/kirillov-1756987055.html
Глава Союза журналистов выразил соболезнования семье Игоря Кириллова
Глава Союза журналистов выразил соболезнования семье Игоря Кириллова - РИА Новости, 30.10.2021
Глава Союза журналистов выразил соболезнования семье Игоря Кириллова
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев выражает соболезнования семье диктора, журналиста Игоря Кириллова. РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T11:38
2021-10-30T11:38
2021-10-30T11:38
игорь кириллов
умер игорь кириллов
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев выражает соболезнования семье диктора, журналиста Игоря Кириллова.Он отметил, что Кириллов комментировал парады на Красной площади, вел программу "Время" и навсегда остался в истории страны, телевидения и журналистики.
https://radiosputnik.ria.ru/20211030/kirillov-1756986140.html
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игорь кириллов, умер игорь кириллов
Глава Союза журналистов выразил соболезнования семье Игоря Кириллова
Глава Союза журналистов Владимир Соловьев выразил соболезнования семье Игоря Кириллова