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Биография Игоря Кириллова

Биография Игоря Кириллова - РИА Новости, 30.10.2021

Биография Игоря Кириллова

Диктор телевидения, народный артист СССР Игорь Леонидович Кириллов родился 14 сентября 1932 года в Москве в семье военнослужащего. РИА Новости, 30.10.2021

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Диктор телевидения, народный артист СССР Игорь Леонидович Кириллов родился 14 сентября 1932 года в Москве в семье военнослужащего.В 1955 году окончил Высшее театральное училище (институт) имени М.С. Щепкина.С 1955 года по 1957 год был актером Московского театра драмы и комедии (ныне Театр на Таганке).С 1957 года Игорь Кириллов работал на телевидении. Начинал с должности помощника режиссера музыкальной редакции, спустя два месяца, успешно пройдя конкурс, стал диктором.Онбыл ведущим информационных программ "Последние известия", "Новости" и популярной в советское время развлекательной программы "Голубой огонек". Более 30 лет Игорь Кириллов был бессменным диктором программы "Время". С 1965 года Кириллов в течение многих лет вел телевизионную трансляцию Парадов Победы на Красной площади. В 1968-1989 годах занимал должность художественного руководителя отдела дикторов Центрального телевидения Гостелерадио СССР. В 1990-е годы Игорь Кириллов был ведущим программ "Взгляд", "Телескоп", "Экслибрис", художественным руководителем канала "Деловая Россия".С 2000 года был диктором отдела телевизионного производства Дирекции оформления эфира Первого канала.Вел преподавательскую деятельность в Институте повышения квалификации работников радио и телевидения (ныне Академия медиаиндустрии).Кириллов снялся в эпизодических ролях в нескольких фильмах, где играл самого себя, – "Семь дней с русской красавицей" (1991), "Зависть богов" (2000), "Парк советского периода" (2006), "Другое лицо" (2008) и др.С 1974 года он был членом Союзов журналистов СССР, с 2004 года - членом Российской академии телевидения.В 1977 году за художественно-публицистическое освещение общественно-политических событий во всесоюзной телевизионной программе "Время" Игорь Кириллов был удостоен Государственной премии СССР. В 1988 году ему было присвоено звание Народный артист СССР.В 1998 году "За личный вклад в развитие российского телевидения" диктор был награжден премией "ТЭФИ".В 2001 году Кириллову был присвоен почетный титул "Человек-эпоха". Награжден советским орденом Трудового Красного Знамени. Был удостоен российских орденов "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2006) и III степени (2011), ордена Почета (2018). За заслуги в подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных 60-летию Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945) в 2005 году Кириллов был отмечен Благодарностью президента РФ. В 2012 году Патриарх Московский всея Руси Кирилл наградил Игоря Кириллова орденом святого князя Даниила Московского II степени. 30 октября 2021 года Игорь Кириллов скончался.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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