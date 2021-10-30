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Биография Игоря Кириллова
Биография Игоря Кириллова - РИА Новости, 30.10.2021
Биография Игоря Кириллова
Диктор телевидения, народный артист СССР Игорь Леонидович Кириллов родился 14 сентября 1932 года в Москве в семье военнослужащего. РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T11:25
2021-10-30T11:28
справки
москва
игорь кириллов
гостелерадио ссср
россия
умер игорь кириллов
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Диктор телевидения, народный артист СССР Игорь Леонидович Кириллов родился 14 сентября 1932 года в Москве в семье военнослужащего.В 1955 году окончил Высшее театральное училище (институт) имени М.С. Щепкина.С 1955 года по 1957 год был актером Московского театра драмы и комедии (ныне Театр на Таганке).С 1957 года Игорь Кириллов работал на телевидении. Начинал с должности помощника режиссера музыкальной редакции, спустя два месяца, успешно пройдя конкурс, стал диктором.Онбыл ведущим информационных программ "Последние известия", "Новости" и популярной в советское время развлекательной программы "Голубой огонек". Более 30 лет Игорь Кириллов был бессменным диктором программы "Время". С 1965 года Кириллов в течение многих лет вел телевизионную трансляцию Парадов Победы на Красной площади. В 1968-1989 годах занимал должность художественного руководителя отдела дикторов Центрального телевидения Гостелерадио СССР. В 1990-е годы Игорь Кириллов был ведущим программ "Взгляд", "Телескоп", "Экслибрис", художественным руководителем канала "Деловая Россия".С 2000 года был диктором отдела телевизионного производства Дирекции оформления эфира Первого канала.Вел преподавательскую деятельность в Институте повышения квалификации работников радио и телевидения (ныне Академия медиаиндустрии).Кириллов снялся в эпизодических ролях в нескольких фильмах, где играл самого себя, – "Семь дней с русской красавицей" (1991), "Зависть богов" (2000), "Парк советского периода" (2006), "Другое лицо" (2008) и др.С 1974 года он был членом Союзов журналистов СССР, с 2004 года - членом Российской академии телевидения.В 1977 году за художественно-публицистическое освещение общественно-политических событий во всесоюзной телевизионной программе "Время" Игорь Кириллов был удостоен Государственной премии СССР. В 1988 году ему было присвоено звание Народный артист СССР.В 1998 году "За личный вклад в развитие российского телевидения" диктор был награжден премией "ТЭФИ".В 2001 году Кириллову был присвоен почетный титул "Человек-эпоха". Награжден советским орденом Трудового Красного Знамени. Был удостоен российских орденов "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2006) и III степени (2011), ордена Почета (2018). За заслуги в подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных 60-летию Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945) в 2005 году Кириллов был отмечен Благодарностью президента РФ. В 2012 году Патриарх Московский всея Руси Кирилл наградил Игоря Кириллова орденом святого князя Даниила Московского II степени. 30 октября 2021 года Игорь Кириллов скончался.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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4.7
96
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справки, москва, игорь кириллов, гостелерадио ссср, россия, умер игорь кириллов
11:25 30.10.2021 (обновлено: 11:28 30.10.2021)
 

Биография Игоря Кириллова

© РИА Новости / Виталий АрутюновДиктор Первой программы Центрального телевидения (ЦТ) Гостелерадио СССР Игорь Кириллов
Диктор Первой программы Центрального телевидения (ЦТ) Гостелерадио СССР Игорь Кириллов - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
© РИА Новости / Виталий Арутюнов
Читать ria.ru в
Диктор телевидения, народный артист СССР Игорь Леонидович Кириллов родился 14 сентября 1932 года в Москве в семье военнослужащего.
В 1955 году окончил Высшее театральное училище (институт) имени М.С. Щепкина.
С 1955 года по 1957 год был актером Московского театра драмы и комедии (ныне Театр на Таганке).
С 1957 года Игорь Кириллов работал на телевидении. Начинал с должности помощника режиссера музыкальной редакции, спустя два месяца, успешно пройдя конкурс, стал диктором.
Онбыл ведущим информационных программ "Последние известия", "Новости" и популярной в советское время развлекательной программы "Голубой огонек". Более 30 лет Игорь Кириллов был бессменным диктором программы "Время". С 1965 года Кириллов в течение многих лет вел телевизионную трансляцию Парадов Победы на Красной площади.
В 1968-1989 годах занимал должность художественного руководителя отдела дикторов Центрального телевидения Гостелерадио СССР.
В 1990-е годы Игорь Кириллов был ведущим программ "Взгляд", "Телескоп", "Экслибрис", художественным руководителем канала "Деловая Россия".
С 2000 года был диктором отдела телевизионного производства Дирекции оформления эфира Первого канала.
Вел преподавательскую деятельность в Институте повышения квалификации работников радио и телевидения (ныне Академия медиаиндустрии).
Кириллов снялся в эпизодических ролях в нескольких фильмах, где играл самого себя, – "Семь дней с русской красавицей" (1991), "Зависть богов" (2000), "Парк советского периода" (2006), "Другое лицо" (2008) и др.
С 1974 года он был членом Союзов журналистов СССР, с 2004 года - членом Российской академии телевидения.
В 1977 году за художественно-публицистическое освещение общественно-политических событий во всесоюзной телевизионной программе "Время" Игорь Кириллов был удостоен Государственной премии СССР. В 1988 году ему было присвоено звание Народный артист СССР.
В 1998 году "За личный вклад в развитие российского телевидения" диктор был награжден премией "ТЭФИ".
В 2001 году Кириллову был присвоен почетный титул "Человек-эпоха".
Награжден советским орденом Трудового Красного Знамени. Был удостоен российских орденов "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2006) и III степени (2011), ордена Почета (2018).
За заслуги в подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных 60-летию Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945) в 2005 году Кириллов был отмечен Благодарностью президента РФ.
В 2012 году Патриарх Московский всея Руси Кирилл наградил Игоря Кириллова орденом святого князя Даниила Московского II степени.
30 октября 2021 года Игорь Кириллов скончался.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиМоскваИгорь КирилловГостелерадио СССРРоссияУмер Игорь Кириллов
 
 
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