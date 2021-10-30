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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211030/kirillov-1756980507.html
Умер легендарный диктор Игорь Кириллов
Умер легендарный диктор Игорь Кириллов - РИА Новости, 30.10.2021
Умер легендарный диктор Игорь Кириллов
Знаменитый советский и российский теле- и радиоведущий Игорь Кириллов умер на 90-м году жизни, сообщает Первый канал. РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T10:27
2021-10-30T16:06
игорь кириллов
культура
новости культуры
умер игорь кириллов
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Знаменитый советский и российский теле- и радиоведущий Игорь Кириллов умер на 90-м году жизни, сообщает Первый канал.Причина смерти не уточняется.Игорь Кириллов родился в Москве 14 сентября 1932 года. В 1955 году окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, в 1955-1956-м играл в Московском театре драмы и комедии (сейчас — Театр на Таганке). С 1957 года начал работать на телевидении. Более 20 лет был диктором программы "Время", вел многие другие передачи, в том числе трансляции парадов с Красной площади.С 1968 по 1989 год возглавлял дикторский отдел на Первом канале, с 1995-го был диктором-консультантом отдела телевизионного производства дирекции оформления эфира. В 1968 году Кириллову присвоили звание заслуженного, а в 1982-м — народного артиста РСФСР. В 1988-м он стал народным артистом СССР. Лауреат Государственной премии (1977), кавалер различных орденов, в том числе "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени. В 2001 году Кириллов получил почетный титул "Человек-эпоха".
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игорь кириллов, новости культуры, умер игорь кириллов
10:27 30.10.2021 (обновлено: 16:06 30.10.2021)
 
Умер легендарный диктор Игорь Кириллов

Диктор Игорь Кириллов, который вел программу "Время", умер на 90-м году жизни

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкНародный артист СССР, диктор Игорь Кириллов
Народный артист СССР, диктор Игорь Кириллов - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Знаменитый советский и российский теле- и радиоведущий Игорь Кириллов умер на 90-м году жизни, сообщает Первый канал.

"Печальная новость пришла незадолго до нашего эфира. Сегодня не стало Игоря Леонидовича Кириллова. Наш легендарный коллега, старший товарищ, для многих — настоящий учитель", — говорится в сообщении.

Причина смерти не уточняется.
Игорь Кириллов родился в Москве 14 сентября 1932 года. В 1955 году окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, в 1955-1956-м играл в Московском театре драмы и комедии (сейчас — Театр на Таганке).
С 1957 года начал работать на телевидении. Более 20 лет был диктором программы "Время", вел многие другие передачи, в том числе трансляции парадов с Красной площади.
С 1968 по 1989 год возглавлял дикторский отдел на Первом канале, с 1995-го был диктором-консультантом отдела телевизионного производства дирекции оформления эфира.
В 1968 году Кириллову присвоили звание заслуженного, а в 1982-м — народного артиста РСФСР. В 1988-м он стал народным артистом СССР. Лауреат Государственной премии (1977), кавалер различных орденов, в том числе "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени. В 2001 году Кириллов получил почетный титул "Человек-эпоха".
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