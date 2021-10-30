https://ria.ru/20211030/kirillov-1756980507.html

Умер легендарный диктор Игорь Кириллов

Умер легендарный диктор Игорь Кириллов - РИА Новости, 30.10.2021

Умер легендарный диктор Игорь Кириллов

Знаменитый советский и российский теле- и радиоведущий Игорь Кириллов умер на 90-м году жизни, сообщает Первый канал. РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T10:27

2021-10-30T10:27

2021-10-30T16:06

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Знаменитый советский и российский теле- и радиоведущий Игорь Кириллов умер на 90-м году жизни, сообщает Первый канал.Причина смерти не уточняется.Игорь Кириллов родился в Москве 14 сентября 1932 года. В 1955 году окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, в 1955-1956-м играл в Московском театре драмы и комедии (сейчас — Театр на Таганке). С 1957 года начал работать на телевидении. Более 20 лет был диктором программы "Время", вел многие другие передачи, в том числе трансляции парадов с Красной площади.С 1968 по 1989 год возглавлял дикторский отдел на Первом канале, с 1995-го был диктором-консультантом отдела телевизионного производства дирекции оформления эфира. В 1968 году Кириллову присвоили звание заслуженного, а в 1982-м — народного артиста РСФСР. В 1988-м он стал народным артистом СССР. Лауреат Государственной премии (1977), кавалер различных орденов, в том числе "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени. В 2001 году Кириллов получил почетный титул "Человек-эпоха".

https://ria.ru/20211030/kirillov-1756987741.html

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