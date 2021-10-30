https://ria.ru/20211030/kirillov-1756980507.html
Умер легендарный диктор Игорь Кириллов
Умер легендарный диктор Игорь Кириллов - РИА Новости, 30.10.2021
Умер легендарный диктор Игорь Кириллов
Знаменитый советский и российский теле- и радиоведущий Игорь Кириллов умер на 90-м году жизни, сообщает Первый канал. РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T10:27
2021-10-30T10:27
2021-10-30T16:06
игорь кириллов
культура
новости культуры
умер игорь кириллов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1e/1756980439_0:177:3011:1871_1920x0_80_0_0_70659471fc50c79fe58fa0d90e585ab8.jpg
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Знаменитый советский и российский теле- и радиоведущий Игорь Кириллов умер на 90-м году жизни, сообщает Первый канал.Причина смерти не уточняется.Игорь Кириллов родился в Москве 14 сентября 1932 года. В 1955 году окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, в 1955-1956-м играл в Московском театре драмы и комедии (сейчас — Театр на Таганке). С 1957 года начал работать на телевидении. Более 20 лет был диктором программы "Время", вел многие другие передачи, в том числе трансляции парадов с Красной площади.С 1968 по 1989 год возглавлял дикторский отдел на Первом канале, с 1995-го был диктором-консультантом отдела телевизионного производства дирекции оформления эфира. В 1968 году Кириллову присвоили звание заслуженного, а в 1982-м — народного артиста РСФСР. В 1988-м он стал народным артистом СССР. Лауреат Государственной премии (1977), кавалер различных орденов, в том числе "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени. В 2001 году Кириллов получил почетный титул "Человек-эпоха".
https://ria.ru/20211030/kirillov-1756987741.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1e/1756980439_141:0:2870:2047_1920x0_80_0_0_da3a8ae5371d7798b4d552d5593bdd81.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь кириллов, новости культуры, умер игорь кириллов
10:27 30.10.2021 (обновлено: 16:06 30.10.2021)
Умер легендарный диктор Игорь Кириллов
Диктор Игорь Кириллов, который вел программу "Время", умер на 90-м году жизни
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости.
Знаменитый советский и российский теле- и радиоведущий Игорь Кириллов
умер на 90-м году жизни, сообщает Первый канал
.
"Печальная новость пришла незадолго до нашего эфира. Сегодня не стало Игоря Леонидовича Кириллова. Наш легендарный коллега, старший товарищ, для многих — настоящий учитель", — говорится в сообщении.
Причина смерти не уточняется.
Игорь Кириллов родился в Москве 14 сентября 1932 года. В 1955 году окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, в 1955-1956-м играл в Московском театре драмы и комедии (сейчас — Театр на Таганке).
С 1957 года начал работать на телевидении. Более 20 лет был диктором программы "Время", вел многие другие передачи, в том числе трансляции парадов с Красной площади.
С 1968 по 1989 год возглавлял дикторский отдел на Первом канале, с 1995-го был диктором-консультантом отдела телевизионного производства дирекции оформления эфира.
В 1968 году Кириллову присвоили звание заслуженного, а в 1982-м — народного артиста РСФСР. В 1988-м он стал народным артистом СССР. Лауреат Государственной премии (1977), кавалер различных орденов, в том числе "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени. В 2001 году Кириллов получил почетный титул "Человек-эпоха".