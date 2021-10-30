Израиль нанес ракетный удар по объектам ПВО Сирии, есть пострадавшие
ВВС Израиля нанесли ракетный удар по объектам ПВО Сирии, двое сирийских военных ранены
© AP Photo / Hatem MoussaРакетный залп с территории сектора Газа по Израилю
© AP Photo / Hatem Moussa
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. ВВС Израиля нанесли ракетный удар по объектам противовоздушной обороны Сирии, два сирийских военных получили ранения, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.
"Четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля со своей территории вблизи Голанских высот без захода в воздушное пространство Сирии нанесли удар восемью управляемыми ракетами Delilah по объектам ПВО САР, находящимся 20 километров западнее и 12 километров северо-западнее Дамаска", - сказал Кулить на брифинге.
В результате ракетного удара причинен незначительный ущерб инфраструктуре, двое сирийских военнослужащих получили ранения, добавил российский военный.
По его словам, дежурные силы сирийских ПВО с применением зенитного-ракетного комплекса "БУК М2Э" уничтожили две израильские ракеты.
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