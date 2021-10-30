https://ria.ru/20211030/izrail-1757045429.html

Израиль нанес ракетный удар по объектам ПВО Сирии, есть пострадавшие

Израиль нанес ракетный удар по объектам ПВО Сирии, есть пострадавшие - РИА Новости, 30.10.2021

Израиль нанес ракетный удар по объектам ПВО Сирии, есть пострадавшие

ВВС Израиля нанесли ракетный удар по объектам противовоздушной обороны Сирии, два сирийских военных получили ранения, сообщил заместитель руководителя... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T22:09

2021-10-30T22:09

2021-10-30T22:09

в мире

сирия

f-16

голанские высоты

ввс израиля

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. ВВС Израиля нанесли ракетный удар по объектам противовоздушной обороны Сирии, два сирийских военных получили ранения, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.В результате ракетного удара причинен незначительный ущерб инфраструктуре, двое сирийских военнослужащих получили ранения, добавил российский военный.По его словам, дежурные силы сирийских ПВО с применением зенитного-ракетного комплекса "БУК М2Э" уничтожили две израильские ракеты.

https://ria.ru/20210913/izrail-1749797972.html

сирия

голанские высоты

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в мире, сирия, f-16, голанские высоты, ввс израиля